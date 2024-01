Roma, curva chiusa dopo gli scontri nel derby: decisione imminente

Gli scontri tra laziali e romanisti durante il derby di Coppa Italia, potrebbero causare un fastidioso provvedimento per Salernitana-Roma

Prevendite bloccate per Salernitana-Roma, a causa di una decisione in fase di definizione nelle prossime ore, in merito al settore ospiti giallorosso.

L’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Viminale sta passando al vaglio la possibilità di intaccare pesantemente la trasferta giallorossa allo stadio Arechi.

Si valuta la chiusura del settore ospiti

Domenica 21 la Salernitana ospiterà il Genoa di Giardino, che si troverà la propria tifoseria castrata: si passa dai 2mila posti previsti per il settore ospite ai soli 450 che sono stati concessi, a causa della possibilità di scontri tra tifosi. Un destino che potrebbe toccare anche ai sostenitori più fedeli della Roma che, in seguito agli contri piuttosto consistenti avvenuti durante il derby, sono stati segnalati dal Viminale, che potrebbe adottare il medesimo provvedimento utilizzato con i liguri.

La gara tra Salernitana e Roma, programmata per il 29 gennaio alle 20:45, è ancora in fase di valutazione da parte del CASMS. Si ricordano in particolare i nefasti avvenimenti di gennaio 2023, quando i tifosi romani e campani si scontrarono, causando un scontro brutale. Adesso, gli incontri tra queste due tifoserie sono entrati di diritto nella lista nera degli eventi da tenere d’occhio e e calmierare attraverso i provvedimenti più prudenti possibile.