Roma-Verona, la conferenza stampa di De Rossi | LIVE

Sull’obiettivo stagionale: “Sarei contento se a fine stagione fossimo tra le prime quattro in classifica. Obiettivo da puntare, non facile da raggiungere ma possibile. Quando cambi allenatore i problemi ci sono sempre , ci sono passaato un anno fa io non pensavo ci fossero tutti questi problemi, la società sì. per il mister penso sarà lo stesso. Io devo ripartire da zero. Per motivi di tifo io le partite le ho viste tutte, sono fortunato.”