Calciomercato Roma, Dybala ha già rifiutato due offerte

Calciomercato Roma, spunta la doppia offerta recapitata a Paulo Dybala nei giorni scorsi. L’attaccante argentino ha già risposto all’assalto di gennaio.

Sono giornate bollenti in casa Roma, dopo il ribaltone in panchina che ha portato all’esonero di José Mourinho. Tra poche ore ci sarà la prima conferenza stampa di Daniele De Rossi da allenatore della squadra giallorossa. C’è tanta attesa intorno al primo appuntamento con i cronisti dell’ex Capitano, che potrà anche svelare le condizioni fisiche di Paulo Dybala. L’attaccante giallorosso, dopo aver saltato il Milan per problemi fisici, sta lavorando in gruppo e punta a tornare in campo al debutto di DDR in panchina. Nel frattempo spunta la doppia offerta rispedita al mittente a gennaio.

In attesa della prima conferenza stampa di Daniele De Rossi da allenatore della Roma si accendono i riflettori su Paulo Dybala. L’attaccante argentino nei giorni scorsi è tornato a lavorare in gruppo e potrebbe essere rilanciato dal primo minuto al fianco di Romelu Lukaku, domani pomeriggio contro l’Hellas Verona. In attesa dell’appuntamento con i cronisti per l’ex Capitano, spunta un retroscena di calciomercato intorno alla ‘Joya’, che ha visto scadere pochi giorni fa la clausola d’uscita che ha tenuto sulle spine la piazza giallorossa. E per il numero 21 è arrivata nei giorni scorsi una doppia offerta economicamente allettante sul tavolo, ma il rifiuto è stato già comunicato.

Calciomercato Roma, doppia offerta dall’Arabia per Dybala: la Joya ha rifiutato

L’Arabia Saudita non smette di seguire Paulo Dybala, che avrebbe rifiutato una doppia offerta arrivata nei giorni scorsi intorno alla clausola d’addio. Ad inizio anno sarebbero state recapitate a Tiago Pinto due offerte da 12 milioni di euro, il valore della clausola dell’argentino, dal campionato saudita.

Decisiva è stata la volontà dell’attaccante di restare alla Roma, secondo quanto scrive quest’oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, Paulo Dybala ha deciso di non sfruttare la clausola d’addio presente nel suo contratto. Un segnale lampante di quanto l’attaccante argentino abbia voglia di giocarsi le sue carte da protagonista con la maglia giallorossa. La speranza di Daniele De Rossi e tutti i tifosi è che la ‘Joya’ possa tornare decisivo già da domani contro la squadra scaligera.