C’è Joya anche dopo Mourinho: Dybala chiama la Roma

Futuro Dybala, l’argentino avrebbe preso una scelta definitiva anche per la prossima stagione. E aspetta i Friedkin

Nel momento in cui ha letto il post dell’esonero di Mourinho è rimasto scioccato. Sì, lui era arrivato nella Capitale convinto dallo Special One che lo aveva tempestato di chiamate e messaggi fin quando non ha ricevuto il sì definitivo. E il suo post di saluto, sempre affidato ai social, a molti è sembrato come un avvertimento nei confronti della Roma.

Non c’è dubbio che Dybala sia la luce in questa squadra. Lo sa lui, e adesso lo sa anche Daniele De Rossi che ha preso il posto del portoghese che è già il passato dentro Trigoria. E la Joya, senza le informazioni che questa mattina sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport, dopo essersi messo alle spalle il problema fisico non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro. Vuole prendersi la Roma sulle spalle. Con una novità: lo vorrebbe fare anche il prossimo anno.

Dybala ha deciso, vuole rimanere alla Roma

Sì, l’intenzione di Dybala sarebbe quella di rispettare quel contratto in scadenza il prossimo anno (30 giugno 2025) in attesa anche di capire se i Friedkin si presenteranno con l’offerta per un ipotetico rinnovo. Come sappiamo dentro l’accordo che Dybala ha con la Roma c’è una clausola che gli permetterebbe di andarsene per poco più di 10milioni di euro. Ma non sembra volerla prendere in considerazione.

Un Dybala quindi dentro la Roma, pronto ad aiutare già da sabato contro il Verona Daniele De Rossi. Che, secondo alcuni, sarebbe pronto anche a cambiare sistema di gioco passando a quattro dietro. E magari giocare con due punte più Dybala alle spalle. Ma questo è un altro discorso, quello importante, oggi, è sapere che l’argentino vuole rimanere a Roma almeno per un altro anno. Poi si vedrà.