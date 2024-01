Roma, arriva il “remake” Adidas: il nuovo completo

Una sorpresa per tutti gli amanti delle maglie vintage della Roma: l’Adidas metterà in vendita un remake di una storica divisa degli anni ’90

La stagione 1992/1993 è stata a dir poco iconica per la Roma. Questo non tanto per i risultati, dato che in campionato è arrivato solamente un decimo posto e la corsa alla Coppa Italia si è fermata in finale, ma perché ha esordito Francesco Totti.

La prima di venticinque stagioni al fianco della Roma per Totti, giocatore che più di tutti ha rappresentato l’essenza giallorossa. Abbiamo tutti davanti agli occhi l’immagine di un giovanissimo Totti con la maglia della Roma con la Lupa come simbolo e lo storico sponsor Barilla, uno degli scatti più vintage e apprezzati dai tifosi.

Tornando alla storica maglia, a renderla ancora più magico ci sono i dettagli arancioni sulle maniche e un colletto che sempre meno si vede nelle divise attuali. Alcuni giocatori ringraziano, come Toni Kroos del Real Madrid che descrisse come molto scomodi, però bisogna ammettere che esteticamente hanno tutto un altro valore. Insomma, la divisa che la Roma indossò nelle stagioni 1992-93 e 1993-94 è tra le più belle di sempre.

Novità direttamente dall’Adidas

Secondo Footy Headlines, sito che da anni anticipa e presenta le nuove maglie delle squadre di tutto il mondo, ha annunciato in esclusiva che l’Adidas ripubblicherà la divisa home della Roma degli anni ’90 di cui abbiamo parlato in precedenza. Un salto indietro che farò felici i tifosi della Roma e non solo, una riproduzione precisa con qualche aggiustamento moderno senza perdere il fascino retro come per esempio il colletto che sarà presente.

Il remake prenderà il nome di “Adidas AS Roma 1994-2024” per festeggiare il trentennio di questa divisa. Ci saranno, oltre al colletto, anche le iconiche tre strisce sulle spalle e sui polsini di colore arancione con tanto di logo del Trifoglio dell’Adidas e lo stemma dell’antica Roma nella parte davanti della maglia, tutto sempre arancione. Ci sarà anche lo storico sponsor della Barilla, esattamente come trent’anni fa. La maglia probabilmente sarà messa in vendita nell’autunno 2024, intorno al mese di settembre, almeno questa è la data di lancio prevista. Si può già escludere che questa divisa verrà indossata dai calciatori, dato che lo sponsor dell’epoca non è lo stesso di adesso. Ad esempio, il Real Betis ha potuto utilizzare un remake di una maglia retro recentemente poiché lo sponsor era quello dell’Expo del 1992, l’esposizione universale che si era svolta proprio nella città di Siviglia.