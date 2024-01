Nuovo DS Roma, scelta fatta su Massara: riecco “Mister X”

Roma, proseguono le manovre in vista del nuovo DS. Le opzioni di certo non mancano: ecco lo stato delle trattative.

Archiviata la fondamentale vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona, la Roma può guardare ai prossimi impegni ufficiali con maggiore ottimismo. Vissuta in un’atmosfera per certi aspetti surreale, la sfida dell’Olimpico contro gli scaligeri ha proposto contenuti tecnico-tattici interessanti di cui De Rossi potrà far tesoro.

Oltre al ribaltone della guida tecnica, nelle scorse settimane in casa Roma ha tenuto banco anche la notizia delle dimissioni di Tiago Pinto, che lascerà l’incarico di general manager a partire dal tre febbraio. Ragion per ci a calamitare le attenzioni mediatiche dei giallorossi sarà anche la scelta del nuovo direttore sportivo. Tra movimenti sotto traccia e smentite di rito, fino a questo momento i Friedkin non hanno ancora sciolto le riserve. A fare il punto della situazione sulla questione è stato Flavio Mario Tassotti di SiamolaRoma.it. Secondo quanto riferito, fino a questo momento la proprietà statunitense della Roma non avrebbe avuto contatto né per Ricky Massara né per Javier Ribalta, profili trapelati con forza nelle ultime ore.

Roma, Friedkin freddi su Massara e Ribalta: Mitchell e Vivell in pole

Candidature potenzialmente spendili in chiave Roma per la capacità di scoprire nuovi talenti, né Massara né Ribalta sarebbero stati contattati da parte dell’entourage stretto di Dan Friedkin. Per adesso la proprietà a stelle e strisce sembra orientata a prendere in considerazione altri nomi.

In cima alla lista dei desideri della Roma, infatti, ci sarebbero Paul Mitchell e Christopher Vivell. Sono questi i due nomi che maggiormente stuzzicano le fantasie dei giallorossi. Come ribadito, però, fino a questo momento la Roma non ha sciolto in maniera definitiva le riserve. Ragion per cui, almeno sullo sfondo, da non trascurare le candidature di due “Mister X” non ancora svelati, le cui candidature potrebbero assumere maggior concretezza nel corso delle prossime settimane se si dovessero creare le condizioni giuste. Come già ribadito, però, non sono state avallate scelte definitive in tal senso. Seguiranno aggiornamenti.