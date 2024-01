Roma, lo manda Gabriel Jesus: il prezzo della nuova joya | ESCLUSIVO

Non solo cessioni e nuovo direttore sportivo all’ordine del giorno in casa Roma, i giallorossi guardano in Brasile

Archiviata la prima vittoria dell’era Daniele De Rossi, la Roma attende buone notizie dall’infermeria in vista della sfida della prossima settimana contro la Salernitana. Oltre a Kumbulla, Renato Sanches e Smalling, lo staff tecnico giallorosso spera di ricevere aggiornamenti incoraggianti da Paulo Dybala e Leonardo Spinazzola, sostituiti contro il Verona. Le vicende di campo non sono tuttavia le uniche a tenere banco a Trigoria.

A partire dal 3 febbraio, infatti, Tiago Pinto abbandonerà la Capitale e la proprietà dovrà annunciare un nuovo direttore sportivo. Frederic Massara, Paul Mitchel e Christopher Vivell sono i nomi più caldi, anche se non si possono escludere colpi di scena improvvisi. L’unica certezza al momento è che, chiunque sieda sullo scranno del portoghese dovrà fare i conti con i paletti dell’UEFA per la costruzione della rosa.

Calciomercato Roma, il punto su William Gomes

Senza il decreto crescita sarà fondamentale tornare ad investire sui giovani. Dopo aver perso Marcos Leonardo (due gol in due partite con il Benfica), di recente un’altra joya brasiliana è stata accostata alla Roma nei giorni scorsi. Stiamo parlando di William Gomes del San Paolo. Non ancora maggiorenne, l’attaccante esterno può essere un nome buono per il prossimo anno.

Il talento mancino compirà 18 anni il 15 marzo e, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, ha già una valutazione vicina ai 10 milioni di euro con bonus. Assistito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Gabriel Jesus, William Gomes ha già esordito in prima squadra, collezionando 3 presenze in campionato la scorsa stagione. Il suo nome è finito sul radar di diversi club europei. Non è escluso che anche gli scout giallorossi lo abbiano osservato da vicino, ma ad oggi non ci risultano trattative ufficiali o avanzate.