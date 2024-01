Calciomercato, addio e ritorno choc prima di Salernitana-Roma

Calciomercato, addio e gran ritorno a Roma prima della gara di lunedì prossimo tra la rosa di De Rossi e la Salernitana.

Al termine di una settimana complicata quanto delicata, in casa Roma l’attenzione è parzialmente tornata sulle questioni di campo e sul rendimento di una squadra che, dopo le tante difficoltà, seppur non senza complicazioni, ha agguantato una vittoria mancante in campionato dalla sfida contro il Napoli dello scorso 23 dicembre.

Al netto delle defezioni e della grande incertezza in casa Hellas Verona, i tre punti di sabato non erano certamente un traguardo scontato, per i numerosi motivi di cui noto e le altrettante discussioni nate nella Capitale nel corso degli ultimi sette giorni. Se è presto, comunque, per sparare sentenze circa lo stato di un necessario processo di guarigione e reazione della squadra sotto la nuova guida tecnica, non si possono ignorare i segnali buoni giunti nella gara di esordio di Daniele De Rossi, soprattutto nel primo tempo, sui quali bisognerà continuare a lavorare con parallela attenzione alle non meno numerose defezioni emerse nuovamente in più momenti della gara.

Il pensiero dello storico numero 16 circa lo spessore della compagine affidatagli, così come l’obiettivo postosi per questi mesi e confermato dal jolly richiesto all’interno del contratto, sono certamente cosa nota. Daniele pare avere consapevolezza di poter portare questa squadra a lottare per centrare il tanto agognato quarto posto, finito nel mirino di numerosissime realtà di un campionato vivido e ricco di sfide in numerose zone di classifica, soprattutto nella regione europea alle spalle del binomio Juventus-Inter.

La Lazio non si arrende, nuovo tentativo per Candreva: possibile addio prima di Salernitana-Roma

La Roma, dal proprio canto, deve restare concentrata sul presente e sui diversi impegni che, da qui a metà febbraio, porteranno Bove e compagni ad affrontare solamente una partita a settimana, eccezion fatta per la lunga trasferta in Arabia Saudita di mercoledì. Se quest’ultima avrà ovviamente e soprattutto un sapore di partnership e di commercializzazione del brand Roma, l’impegno ufficiale di lunedì prossimo contro la Salernitana rappresenta un banco di prova ben diverso, ai fini di quel percorso di cui appena detto e che, indubbiamente, passerà anche dalla trasferta campana contro i granata di Inzaghi.

Proprio in vista di Salernitana-Roma, in queste ore sono giunte notizie di calciomercato che, su entrambe le sponde della Capitale e presso la stessa realtà campana, potrebbero avere un peso tutt’altro che trascurabile. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, dopo il tentativo respinto circa un mese fa, la Lazio starebbe pensando ad un nuovo affondo nei prossimi giorni per Antonio Candreva.

Una notizia importante per il ritorno di un giocatore che a 36 anni continua a sciorinare qualità e capacità importanti, come fatto per tante stagioni proprio sulla sponda biancoceleste. Seguiranno aggiornamenti circa una vicenda di mercato che, dunque, potrebbe portare la Salernitana a perdere un uomo chiave per la sfida contro la Roma e, soprattutto, per questa seconda parte di stagione appena iniziata.