Dal Liverpool alla Roma: mercato ribaltato

Inizia il periodo conclusivo delle trattative con il futuro direttore sportivo giallorosso, ruolo per il quale è comparso un nuovo nome

Manca davvero poco all’annuncio ufficiale del nuovo direttore sportivo della Roma e, mentre Tiago Pinto svuota il proprio ufficio a Trigoria, si fanno sempre più rumorose le voci intorno alle possibili scelte della famiglia Friedkin per il futuro giallorosso.

Dopo l’utopia Francesco Totti, sempre meno probabile, e la pole position occupata da Paul Mitchell (da poco fuori dal progetto Monaco), spunta un nuovo nome nel calderone.

Spunta il nome di Michael Edwards, ex Liverpool

Entro il 3 febbraio, Tiago Pinto sarà fuori dal centro sportivo Fulvio Bernardini e, sempre entro quella data, ci si aspetta che i vertici giallorossi abbiano comunicato il nome del sostituto. L’edizione odierna de Il Tempo, conferma le voci delle ultime ore, piazzando in cima alla lista Paul Mitchell. Ex dirigente di Tottenham, Lipsia e Bragantino, appena scattatosi dal Monaco, Mitchell è entrato di prepotenza all’interno del mirino giallorosso. Tuttavia, il ds britannico sta ricevendo lettere di corteggiamento anche dal Manchester United. L’altra opzione, meno calda per via di un feedback meno rassicurante da parte dell’interessato, è quella di Christopher Vivell, ex direttore tecnico di Lipsia e Chelsea.

Nelle ultime ore, tuttavia, è comparso una nuova pedina all’interno dello scacchiere, che risponde al nome di Michael Edwards. Dal 2011 al 2022 al Liverpool (soltanto dal 2016 in veste di direttore sportivo, prima come match analyst), Edwards sembrerebbe coincidere con particolare precisione alla figura desiderata da Dan Friedkin per la direzione sportiva giallorossa. Il ds inglese, difatti, è attualmente impegnato nel ruolo di “Sporting Consultant” della Ludonautics, ovvero una società di consulenza, particolarmente votata all’analisi delle statistiche e alla valorizzazione di profili matematicamente invitanti. Francois Modesto resta in territorio di caccia, ma oramai manca davvero poco al momento della verità e i tempi dei corteggiamenti a distanza è terminato.