Calciomercato Roma, trattativa al traguardo: ha già firmato per quattro anni

Calciomercato Roma, la trattativa è praticamente conclusa. Ecco cosa manca per definire ufficialmente l’affare.

In casa Roma l’avvicendamento in panchina ha chiaramente rimescolato anche le strategie in sede di calciomercato. Pur evitando giudizi affrettati, è evidente come la prima uscita con De Rossi allenatore abbia mostrato un cambiamento tattico per certi aspetti inevitabile.

La novità più evidente riguarda sicuramente il passaggio alla difesa a quattro, almeno per tre quarti di gara. Il che sta orientando le manovre di mercato della Roma verso altri obiettivi. Non è un caso che nelle ultime ore i capitolini stiano monitorando con attenzione lo scenario riguardante le corsie esterne. Ad ogni modo Tiago Pinto continua ad essere molto attivo anche sul fronte uscite. Sotto questo punto di vista, dal Brasile emergono dettagli importanti da prendere in considerazione. Ormai giunta al traguardo, la trattativa per il passaggio di Vina al Flamengo può dirsi virtualmente conclusa.

Calciomercato Roma, Vina al Flamengo: ecco cosa manca per l’ufficialità

Stando a quanto riferito dal giornalista Julio Miguel Neto, infatti, il terzino sinistro uruguaiano, attualmente in forza al Sassuolo, avrebbe già apposto la firma sul contratto. L’accordo tra il Flamengo e Vina sarebbe stato trovato sulla base di un contratto quadriennale.

Per la fumata bianca definitiva, però, manca ancora un ultimo step. In attesa della definizione degli ultimi dettagli con la Roma, il Sassuolo dovrà sciogliere le riserve in merito al calciatore da “chiedere” ai giallorossi in prestito. Ad ogni modo l’operazione è stata imbastita in tutti i suoi aspetti e la linea del traguardo è sempre più vicina. L’accordo è raggiunto sulla base di un trasferimento a titolo definitivo: nelle casse della Roma il club di Rio verserà 8 milioni di euro, a cui aggiungere un milione di bonus.