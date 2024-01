La Roma insiste: addio Belotti, lo vuole De Rossi

Calciomercato Roma, la decisione ormai è stata presa e De Rossi ha dato anche le indicazioni che servono. L’addio di Belotti più vicino

Daniele De Rossi vuole un esterno e stando alle informazioni del Corriere dello Sport in edicola questa mattina avrebbe deciso su chi puntare. La Roma cercherà di accontentarlo in tutti i modi, anche se non sarà facile arrivare a dama, si devono muovere un paio di pedine e sappiamo che non sia semplice quando c’è da fare questo. Però ormai la linea è tracciata, le mosse sono pronte, e dalle parti di Trigoria le stanno studiando bene per non rischiare di sbagliare.

La Roma va avanti per Ikoné si legge. Con un titolo in prima pagina che dice: “Vuole Ikoné”, e il riferimento è a Daniele De Rossi, che sembra avere le idee chiare per quella che è la sua Roma per la seconda parte di stagione. Accantonata l’ipotesi di un difensore centrale, la concentrazione è alta per l’esterno offensivo, da inserire in uno scambio con Andrea Belotti che, però, per adesso non convince la Fiorentina.

La Roma vuole lo scambio per Ikoné

E Belotti dal proprio canto solamente per Firenze si potrebbe muovere, si legge, dopo aver rifiutato in sequenza Como, Salernitana, Monza e la Mls. Il Gallo vuole un club importante dove poter giocare, uno di quelli che gli darebbero la possibilità di giocare per qualcosa di importante nella seconda parte della stagione. Ma l’incastro come detto non è semplice, anche per lo stipendio del giocatore.

Sì, Belotti prende praticamente il doppio rispetto all’attaccante della Fiorentina e questo è un problema, e non di poco conto. Insomma, per trovare l’incastro serve trattare anche se il tempo stringe. Ma se la volontà delle parti c’è allora alla fine, soprattutto negli ultimi giorni di mercato, si potrebbero arrivare alla stretta di mano.