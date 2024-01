Totti alla Roma con il nuovo DS, binomio stellare Friedkin: bomba RAI

Roma, la firma di De Rossi potrebbe aprire le porte ad un restyling totale per i giallorossi. Annuncio Rai: la candidatura di Totti spariglia le carte.

Ci sono amori che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. La citazione vendittiana, però, può essere solo in parte applicata al rinomato binomio De Rossi-Roma. Storia di un feeling mai finito ma che improvvisamente si è risvegliato nel momento in cui i Friedkin hanno deciso di affidare a DDR le guida della compagine giallorossa.

Con De Rossi allenatore è possibile vedere anche Totti con un ruolo operativo in dirigenza? Inutile nascondersi, sono tanti ormai a chiederselo. E non potrebbe essere altrimenti, visto il romanismo che da sempre contraddistingue l’ex capitano. Mitico, ineguagliabile. Del resto, lo stesso Totti in diverse circostanze ha strizzato l’occhio ad un possibile ritorno. La condicio sine qua non, però, è sempre stata chiara ed assume il nome di operatività. La mancanza della quale, in passato, ha portato Totti a fare un passo indietro in attesa di nuovi sviluppi. Che qualcosa nello scacchiere dirigenziale della Roma cambi nelle prossime settimane è inevitabile. Il dimissionario Pinto smetterà di agire per conto della Roma a partire dal 3 febbraio. Data entro la quale difficilmente, però, i Friedkin annunceranno il nuovo direttore sportivo.

Roma, Fratini: “Massara tornerà a Roma. Totti possibile consulente di mercato”

I profili di certo non mancano. Tra questi spicca sicuramente il nome di Frederic Massara. L’ex braccio destro di Maldini potrebbe essere l’uomo giusto per avviare un nuovo ciclo alla Roma. E chissà che le strade di Massara e di Totti non possano incrociarsi. Ipotizzare che l’ex numero 10 giallorosso possa essere per Massara quello che per quest’ultimo fu Maldini nell’esperienza al Milan non è utopistico.

Ad esserne convinto l’operatore di mercato Michele Fratini. Intervenuto nel corso della trasmissione Rai Calcio Totale, Fratini non solo ha dato per certo il sodalizio Massara-Roma, ma ha anche parlato di un possibile ritorno alla Roma di Totti. Ecco quanto riferito sull’argomento: “Adesso addirittura parlano di Totti. Come? Anche come consulente di mercato accanto a Massara, che tornerà a Roma, ma che non è mai stato in prima linea e che ha bisogno di una persona grande quanto Totti”.