Dal Milan al Napoli, la Roma mette la quarta

Dal Milan al Napoli, il calciatore è finito nel mirino di diversi club di Serie A, ma la Roma tenta l’accelerata decisiva per chiudere

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo l’amichevole con l’Al Shabab. Durante questo test il mister De Rossi ha potuto schierare anche diversi giovani della primavera, che sono stati bravi a farsi trovare pronti nella speranza di ritagliarsi qualche minuto in questa prima parte di stagione.

Oggi nel campo di allenamento si è rivisto anche Aouar, tornato dalla Coppa D’Africa dopo la pessima figura dell’Algeria, che non è riuscita ad andare oltre il girone. Per Ndicka però ci sarà ancora da aspettare, in quanto la Costa D’Avorio nonostante i soli tre punti è riuscita alla fine ad ottenere la qualificazione tra le migliori terze.

Servirà dunque ancora qualcosa sul mercato, in modo tale da sopperire ai tanti problemi avuti dalla Roma fino ad oggi e per allungare la rosa, proprio per questo anche Tiago Pinto tiene sotto controllo la situazione di un centrale di difesa seguito anche da Milan e Napoli.

Dal Milan al Napoli, la Roma prova a inserirsi nell’affare

Nonostante l’annunciato addio Tiago Pinto continua a lavorare senza sosta e con grande professionalità sul mercato. Sono stati fatti diversi nomi negli ultimi giorni, tra i quali spiccano quelli di Angelino e di Baldanzi. Il primo potrebbe arrivare nella capitale a breve, in quanto il calciatore ha già manifestato la voglia di lasciare la Turchia, manifestando un certo gradimento verso i giallorossi.

Un altro nome seguito da Pinto è quello di Baldanzi dell’Empoli, un colpo decisamente diverso a quelli a cui ci ha abituato fino ad oggi, essendo il giovane talento italiano un ragazzo di prospettiva e sul quale investire, a differenza di calciatori pronti come Lukaku e Dybala.

Restano da sciogliere i nodi legati alla difesa che, sempre a causa dell’assenza di Ndicka, e gli infortuni di Smalling e Kumbulla resta il reparto che più necessita di nomi nuovi. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur il nome che potrebbe completare il reparto arretrato potrebbe essere quello di Martinez Quarta, seguito da diversi club di Serie A, tra i quali ci sarebbero Napoli e Milan. Il suo valore di mercato si aggira sui 15 milioni di euro, ma il contratto in scadenza a giugno 2025 potrebbe costringere la Fiorentina ad abbassare le pretese.