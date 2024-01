L’ex ds su Mourinho: “Con Lotito sarebbe durato di più”

Esonero Mourinho, l’ex ds non ha dubbi: arriva l’annuncio che coinvolge anche la Lazio di Lotito. Ecco le sue parole.

L’argomento Mourinho è certamente stato uno dei più caldi e importanti di queste ultime settimane, alla luce di quella separazione inattesa e ponderata dai Friedkin due martedì, fruttata il subentro ad interim di Daniele De Rossi.

Le questioni più importanti, dunque, hanno fin qui interessato soprattutto questo nobile e inatteso passaggio di consegne, abbracciando poi vicende relative al calciomercato che in questi ultimi giorni di gennaio potrebbe fungere da possibile coadiuvante per lo storico numero 16, conscio dei mezzi e delle qualità della sua squadra ma non meno consapevole di poter aver bisogno di mirati interventi, soprattutto in determinate zone di campo.

Tare non ha dubbi, confronto Sarri-Mourinho e l’annuncio su Lotito

L’attenzione nei confronti del calciomercato e dei tanti impegni che attendono la squadra di De Rossi, dunque, lasciano intendere come ci sia una fortissima lente di ingrandimento nei confronti del presente e del futuro, volta a restare concentrati su un cammino che può ancora offrire tanto e che non deve rischiare di inalberarsi nel passato, con il rischio di complicare ulteriormente la già difficile situazione di queste ultime settimane.

L’importanza avuta da Mourinho a Roma e, in generale, nel corso della sua carriera, rende però il suo nome sempre oggetto di grande interesse, come emerso anche dalle recenti parole spese da Igli Tare a Tv Play, dopo quelle disambiguanti di Aurelio De Laurentiis nel pomeriggio odierno. L’ex ds della Lazio ha così parlato del non più allenatore della Roma, elidendo poi la domanda dal sapore ‘provocatorio’ su un possibile approdo sull’altra sponda del Tevere.

“Sarri non venne preso dalla Lazio in risposta a Mourinho, fu una decisione finalizzata al cambiamento e all’uscire dalla nostra comfort zone per stravolgere e iniziare un progetto nuovo, con una nuova guida tecnica. Poi il gioco Sarri-Mourinho fa più comodo alla stampa che a me. Con Lotito, Mourinho avrebbe allenato anche qualche anno in più. Lui è un presidente che da fuori può sembrare ingombrante, ma dall’interno è una figura che difficilmente cambia un’idea nella quale crede fortemente. Basti vedere la storia degli allenatori che si sono succeduti alla Lazio”.