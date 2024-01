Mourinho e il Napoli: De Laurentiis non lascia spazio a dubbi

Mourinho e il Napoli: De Laurentiis a margine dell’assemblea di Lega non lascia spazio a nessun dubbio. Ecco le sue parole

Il giorno dopo l’esonero di José Mourinho, si è iniziato immediatamente a pensare su quale panchina il prossimo anno l’allenatore portoghese potrebbe sedersi. Dal Napoli in Italia all’Al Shabab in Arabia Saudita. Ma è soprattutto il tema Serie A che ha tenuto banco, nonostante ad un certo punto si pensasse quasi ad un annuncio pronto dal club che un paio di giorni fa ha fatto un’amichevole contro la Roma.

A spiegare però quello che potrebbe succedere almeno dentro il Napoli, a margine dell’assemblea di Lega che si è tenuta a Milano, ha parlato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Molto chiaro il patron azzurro su quello che potrebbe essere il futuro di Mourinho. No, non ha lasciato spazio al mino dubbio.

Mourinho e il Napoli, le parole di De Laurentiis

“Mourinho stava alla Roma e adesso non so nemmeno se possa andare in un’altra squadra. Di certo è un grandissimo allenatore – ha detto De Laurentiis – molto simpatico, che racconta la storia di un certo tipo di calcio. Poi è portoghese, e io amo molto quel popolo. Ma penso che il suo destino sarà fuori dall’Italia, non certo al Napoli”.

Insomma, dubbi pochissimi per De Laurentiis che quindi ha deciso di dire tutto, annunciando in un certo senso che la sua società, con Mazzarri che dovrebbe andare via alla fine dell’anno, trovare un altro tecnico. E le porte per Mourinho appaiono chiuse, sempre se lo Special One ci ha pensato in questi giorni all’ipotesi azzurra. Questo noi non lo sappiamo.