Volo prenotato e visite mediche: Roma sbloccata

La Roma vuole sfruttare gli ultimi sette giorni di calciomercato per regalare due rinforzi a Daniele De Rossi

Attesa dalla delicata trasferta in casa dalla Salernitana, la Roma va a caccia della seconda vittoria ufficiale dell’era Daniele De Rossi. Rispetto all’esordio contro il Verona, il nuovo tecnico giallorosso perderà Leandro Paredes per squalifica, ma ritroverà Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Houssem Aouar, rientrato dalla Coppa d’Africa dopo l’eliminazione dell’Algeria.

Il campo non è tuttavia l’unico pensiero costante dei tifosi giallorossi. Da ieri siamo infatti entrati nell’ultima settimana del calciomercato di gennaio. Sette giorni che Tiago Pinto vuole vivere da protagonista assoluto, prima di lasciare la Capitale il 3 febbraio. Insieme a DDR, il dirigente lusitano ha individuato in un terzino sinistro e in un fantasista le priorità romaniste, raggiungendo l’accordo con Angelino e con Tommaso Baldanzi.

Calciomercato Roma, Celik sblocca Angelino

Mentre per il mancino dell’Empoli non è necessaria alcuna cessione essendo un Under 21, per l’arrivo del terzino di proprietà del Lipsia è necessaria un’uscita. In tal senso, dalla Turchia arrivano buone notizie. A sbloccare la situazione potrebbe essere proprio il Galatasaray, attuale squadra di Angelino. Il club turco ha messo nel mirino Zeki Celik come potenziale sostituto di Sacha Boey. Dopo l’impasse di ieri, la trattativa per la cessione del francese sembra essersi sbloccata.

Il Bayern Monaco non ha faticato a raggiungere un accordo economico con il calciatore che, secondo il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, domattina partirà alle 6 dall’aeroporto Ataturk per raggiungere la Germania e sostenere le visite mediche con i bavaresi. Qualora questa informazione dovesse trovare conferma, potrebbe sbloccarsi anche il passaggio dell’esterno romanista al Galatasaray e, di conseguenza, quello di Angelino alla Roma. Nella mattinata di oggi, la ‘Bild’ aveva parlato di un potenziale arrivo in Germania nella giornata di oggi, salvo poi appurare la cancellazione del volo. Domani sarà la volta buona? Staremo a vedere.