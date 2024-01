Angeliño alla Roma, addio con lo sconto: tempo scaduto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto si appresta a chiudere la trattativa per il calciatore: De Rossi pronto ad accogliere il nuovo acquisto

Sono ore decisive per il mercato in entrata della Roma. Periodo di grandi cambiamenti dalle parti di Trigoria, con la società che ha già annunciato gli addii di Tiago Pinto e José Mourinho, con quest’ultimo che è stato rimpiazzato da Daniele De Rossi, che si gioca la possibilità di continuare ad allenare la sua ex squadra.

L’addio dello Special One non è stato visto di buon occhio da parte della maggioranza dei tifosi romanisti, ma la società è stata molto abile nel richiamare a casa l’ex numero sedici, forse uno dei pochi in grado di poter compattare di nuovo ambiente e spogliatoio.

Anche sul mercato ci sono importanti novità, con Pinto che sta seguendo diversi calciatori , uno in particolare sembra essere ormai ad un passo dal vestire la maglia giallorossa.

Calciomercato Roma, accordo a un passo

Le fasce sono il problema che maggiormente preoccupa De Rossi per la sua Roma. Sin da Mourinho gli esterni sono sempre stati un problema, soprattutto per lo scarso apporto dato alla manovra offensiva, dove in cinque faticavano a trovare gol ed assist.

Proprio per questo Pinto ha cominciato a sondare il mercato alla ricerca di calciatori che potessero offrire prestazioni offensive più elevate, e la scelta è ricaduta su Angelino, terzino ex Lipsia e Manchester City, attualmente in forza al Galatasaray, dal quale però ha già dichiarato di voler partire.

La capitale è una destinazione gradita al giocatore, che ha anche già rifiutato il Betis pur di approdare a Roma. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la trattativa sembrerebbe essere arrivata ad un punto di svolta, ed un accordo tra Lipsia e Roma sembra ormai destinato ad arrivare in tempi decisamente brevi. I documenti sarebbero in fase di formalizzazione, mentre mancherebbe solo la risoluzione del prestito da parte del Galatasaray, dopodiché l’esterno potrà partire per la capitale