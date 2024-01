Calciomercato Roma, 18 milioni per il colpo: trovata la formula

Calciomercato Roma, la strada non è semplice ma è tracciata: ecco come Pinto vuole chiudere per il colpo da regalare a De Rossi

Daniele De Rossi continuerà ad utilizzare il 4-3-3. E su richiesta specifica proprio del tecnico a Tiago Pinto, ecco che la Roma, dopo l’addio di Mourinho, ha impostato il proprio mercato. La prossima sarà una settimana bollente, o almeno i primi quattro giorni che metteranno poi la parola fine alle operazioni. E gli obiettivi li conosciamo: Angelino e Baldanzi.

Se sul primo si attende solamente l’uscita di Celik che sembra ormai cosa fatta per far arrivare a Trigoria l’esterno mancino del Lipsia, per il secondo – si legge questa mattina sul Corriere dello Sport – le cose non sembrano essere così semplici. Intanto si attende sempre e solo l’ok dei Friedkin per questo investimento, ma c’è anche da trovare la quadra con la società del presidente Corsi che sì potrebbe lasciar partire Baldanzi, ma solamente a determinate condizioni.

Calciomercato Roma, le condizioni per Baldanzi

E quali sono queste condizioni? La scorsa estate Baldanzi sembrava destinato alla Fiorentina per 15 milioni più 3 di bonus, un giovane e un giocatore in prestito. Sembrava fatta, ma poi Castrovilli non superò le visite mediche con il Bournemouth e quindi saltò tutto. Corsi alle stesse condizioni cederebbe il giocatore alla Roma, forse anche per qualcosa in meno, ma è evidente che il tempo sia davvero non troppo per riuscire a chiudere una trattativa del genere visto che ci sono tantissime parte da mettere in condizione di dire di sì.

E poi c’è anche la formula: perché Pinto vuole il giocatore adesso, ma vorrebbe pagare la prossima estate inserendo l’obbligo di riscatto. Insomma, non sarà semplice anche se quel sorriso sornione del gm ieri sera all’uscita da Trigoria potrebbe essere un segnale. Vedremo. Il tempo comunque inizia davvero a stringere.