Colpo di scena Belotti: sì della Roma, ecco la formula

A poche ore dal fischio d’inizio di Salernitana-Roma, in casa giallorossa continuano a tenere banco anche le indiscrezioni di calciomercato.

In attesa di definire anche ufficialmente l’acquisto di Angelino, per il quale ormai gli accordi sono stati raggiunti, la Roma monitora con molta attenzione l’evolvere della situazione sul fronte uscite.

Non si tratta di un discorso fine a se stesso. Sistemate quelle cessioni da tempo messe in preventivo, infatti, Pinto spera di ricavare budget con il quale dare la caccia al vero obiettivo invernale del mercato giallorosso: Tommaso Baldanzi. L’eventuale via libera dei Friedkin, però, sarà subordinato a determinate variabili in uscita. Da Renato Sanches a Celik passando per Belotti: la lista dei cedibili è sicuramente nutrita. Nelle ultime ore, però, il profilo attorno al quale si segnalano i più grandi movimenti sembra essere quello dell’ex capitano del Torino. Al centro di numerose voci di mercato ormai da diverse settimane, il “Gallo” fa gola non solo in Serie A ma anche all’estero.

Calciomercato Roma, sì al prestito oneroso per Belotti: si fa avanti la Fiorentina

Dopo aver rispedito al mittente diverse offerte provenienti dalla Liga e dalla Bundesliga, però, il futuro di Belotti sembra essere scandito. La volontà dell’attaccante sarebbe quella di restare in Italia. Tramontata l’ipotesi di uno scambio con Ikonè, l’ipotesi Fiorentina come prossima tappa per Belotti non ha perso quota, anzi.

Stando a quanto riferito da TMW, però, la pista Viola potrebbe diventare concreta solo se la Fiorentina riuscisse a cedere M’Bala Nzola. La novità di serata, però, sarebbe la posizione della Roma. Stando a quanto evidenziato, infatti, i giallorossi sarebbero disposti anche a valutare un prestito oneroso fino a giugno. Fino a questo momento, però, la trattativa non è ancora partita. Il canale Firenze-Roma potrebbe dunque accendersi all’inizio della prossima settimana. Si prospettano giorni molto intensi su questo fronte. Nonostante non sia stata ancora definito un affare concreto, però, è comunque da registrare l’eventuale via libera della Roma alla formula del prestito oneroso. Scenario in evoluzione.