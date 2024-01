La Roma sogna Klopp: il verdetto dei bookmaker inglesi

La Roma sogna Klopp: dopo l’arrivo di Mourinho nulla appare impossibile ai Friedkin. Ma spunta anche il verdetto dei bookmaker inglesi

Nessuno si aspettava José Mourinho alla Roma. Nessuno. Ma quel tweet dei giallorossi che annunciavano appunto lo Special One come nuovo tecnico è storico. Uno dei più iconici dell’era Friedkin. Ecco perché adesso si parla anche di Klopp come sogno, dopo l’annuncio di ieri della separazione dal Liverpool alla fine di questa stagione.

Un quadro di quello che potrebbe essere il futuro dell’allenatore tedesco – sottolineando il fatto che non allenerà più in Premier League – ci pensa Il Messaggero a farlo questa mattina. Il quotidiano sottolinea come l’imprevedibilità dei Friedkin – che si sono mostrati uguali anche nel momento in cui hanno deciso di cacciare Mou e affidare la panchina a De Rossi – alimenta i sogni di certe piazze. Sia quella giallorossa, sia quella del Napoli, con De Laurentiis che potrebbe pensare anche al colpo di teatro per la sua squadra. Ma non solo, in Italia si parla del Milan ma anche di club europei che prima o poi un allenatore lo dovranno prendere. E le big, con Klopp libero, non possono non pensarci.

La Roma sogna Klopp, il verdetto è clamoroso

Forse a spegnere un poco quelli che sono i sogni giallorossi – e di tutte le altre squadre italiane – ci pensano come al solito quelli che sono i ben informati bookmaker inglesi. Tra le possibili prossime destinazioni di Klopp non c’è nessuna squadra italiana.

La più ipotizzabile da quelle parti è la panchina della nazionale tedesca, che viene data a 10 volte la posta. Non poco, perché Nagelsmann si è seduto sopra da pochissimo tempo. Poi a ruota Real Madrid, Barcellona e nazionale inglese. Improponibile il Manchester United, visto che Jurgen ha detto che mai e poi mai allenerà in Premier. E le italiane? No, non ce n’è nessuna, almeno per ora.