Formazioni ufficiali Salernitana-Roma: De Rossi ne cambia 3

Formazioni ufficiali Salernitana-Roma, ecco le scelte di De Rossi e di Inzaghi in vista del match di questa sera. Giallorossi con un solo obiettivo

Un solo obiettivo per la Roma di Daniele De Rossi contro l’ultima in classifica: vincere la partita per avvicinare quelle che stanno davanti e che vogliono il quarto posto. Sì, perché tutte hanno frenato e tutte adesso possono essere “toccate” da vicino da una squadra che vuole dare continuità ai propri risultati dopo la fondamentale vittoria contro il Verona.

La seconda di De Rossi ufficiale, la prima in trasferta per DDR che ha preso il posto di Mourinho, che oggettivamente sembra essere un lontano ricordo. De Rossi si è subito impossessato della sua squadra, della sua Roma, dimostrando di essere un ottimo allenatore almeno sotto l’aspetto “empatico” della cosa (un termine tanto caro allo Special One), anche se sappiamo bene che solamente i risultati alla fine diranno veramente che tipo di tecnico sarà.

Formazioni ufficiali Salernitana-Roma, le scelte di De Rossi

Ecco intanto quelle che sono le scelte ufficiali di De Rossi in vista del match che tra meno di un’ora inizierà in Campania e che come detto mette in palio dei punti pesantissimi per il campionato dei giallorossi.

De Rossi si affida di nuovo a Lukaku in attacco, con Dybala ed El Shaarawy a completare il tridente offensivo. In attesa dell’ufficialità di Angelino, che potrebbe essere ovviamente disponibile per il match di lunedì prossimo contro il Cagliari all’Olimpico, sulla corsia sinistra gioca Kristensen, adattato ovviamente al ruolo. Ma si deve fare di necessità virtù in questo momento, quindi De Rossi non è che può pensare più di tanto. Rientrano dal primo minuto infine, dopo aver scontato la squalifica, sia Mancini dietro che Paredes in mezzo al campo.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Daniliuc, Sambia; Basic, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.