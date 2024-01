Conte, accordo totale e firma in Serie A

Accordo totale con Conte, torna in Serie A: ha già deciso. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Sono state certamente numerose le questioni attenzionate in casa Roma nel corso dell’ultimo periodo, alla luce dei tanti cambiamenti che hanno riguardato gli ambienti di Trigoria a partire da due settimane a questa parte. La notizia dell’esonero di Mourinho, come si ricorderà, ha generato perplessità, stupori e tristezze in una città che ha espresso subito degno commiato e vicinanza allo Special One, riaccogliendo altresì con non meno intensità Daniele De Rossi, individuato dai Friedkin come profilo ideale per provare a raddrizzare una stagione fin qui a dir poco perfettibile.

Cosa sarà della Roma e dello stesso, storico, numero 16 non è certamente semplice da dire: molto dipenderà da quanto sarà raccolto dalla squadra in queste settimane e mesi, sia in campo nazionale che europeo, dove la squadra è attesa inizialmente dal non trascurabile incrocio conil Feyenoord, capitato per il terzo anno di fila sul percorso continentale di Bove e colleghi.

Conte al Milan, accordo totale e intesa con Ibrahimovic: le ultime

L’obiettivo in campionato, come noto e come ammesso dallo stesso allenatore, resta quello di arrivare tra le prime quattro, di cui è testimonianza quel bonus richiesto dal mister per un’eventuale qualificazione alla prossima Champions League. Anche da ciò, dunque, dipenderà il futuro di De Rossi, attualmente legato alla panchina giallorossa fino al mese di giugno, quando sarà tempo di grandi valutazioni e ponderazioni in quel di Trigoria.

Come presso tante altre società, infatti, anche in casa Roma c’è consapevolezza di dover comprendere in che modo catalizzare un nuovo progetto dopo i due anni e mezzo di Mourinho e Pinto. Il GM lascerà il club ufficialmente la prossima settimana, quando potrebbero giungere le prime indicazioni circa le prime novità dirigenziali. Al contempo, la questione allenatore è ancora ben lungi dalla sua delineazione ma, da tale punto di vista, merita di essere riportato l’annuncio di Luca Momblano, relativo ad Antonio Conte.

Accostato anche alla Roma e divenuto oggetto del desiderio di tante altre realtà del nostro campionato, l’ex Inter e Juventus sarebbe destinato a sedere sulla panchina del Milan prossimamente. L’accordo tra le parti sarebbe totale e ci sarebbe stata anche un’intesa verbale con Zlatan Ibrahimovic: una novità certamente non trascurabile e che potrebbe avere grande impatto sull’evoluzione di quel valzer di panchine che toccherà certamente il nostro campionato dal mese di giugno.