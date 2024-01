Intreccio Belotti: scambio clamoroso con la Juve

Il futuro di Andrea Belotti continua ad essere un tema caldo negli ultimi giorni del calciomercato invernale. L’intreccio causato dalle manovre della Juve può cambiare completamente i piani.

Resta al centro del calciomercato in uscita della Roma il nome di Andrea Belotti. La squadra giallorossa è reduce dalla seconda vittoria consecutiva di misura. Dopo aver superato il Verona all’Olimpico, la squadra guidata da De Rossi ha strappato i tre punti in casa della Salernitana. In queste due gare il numero 11 giallorosso ha collezionato appena 10 minuti di gioco. E sulle tracce del ‘Gallo’ continua ad esser accostata una diretta avversaria della Roma in Serie A, ma lo scambio a sorpresa con la Juventus può far saltare il banco.

Ufficializzata la firma di Angelino, la Roma ora può concentrarsi sul fronte delle cessioni. Tiago Pinto è a un passo dall’annunciato addio e sono diversi i calciatori potenzialmente con le valigie in mano a Trigoria. Tra gli indiziati a partire in attacco c’è sempre Andrea Belotti. L’ex capitano del Torino è rimasto in panchina durante la trasferta di Salerno ed il cambio modulo adottato da De Rossi potrebbe spalancargli le porte dell’addio. Il numero 11 giallorosso potrebbe lasciare Roma dopo una stagione e mezza, in cerca di continuità di gioco anche in ottica Nazionale. Sulle sue tracce da tempo è stata segnalata la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Roma, intrigo Belotti-Fiorentina: blitz Juve con lo scambio

La squadra viola sembra intenzionata a cambiare volto in attacco negli ultimi giorni del mercato invernale. Il profilo di Belotti è stato accostato a più riprese alle manovre della Fiorentina, che sembra intenzionata a trovare una sistemazione per il fino qui deludente Nzola. Ma attenzione alle possibili manovre della Juventus, alle prese con la grana Moise Kean.

L’attaccante ex Hellas Verona sembrava ad un passo dalla firma con l’Atletico Madrid in Liga. Per motivi fisici però è arrivata la fumata nera, Kean resta in bianconero ma tutto può cambiare a stretto giro di posta. Secondo quanto evidenzia Calciomercato.it, infatti l’attaccante bianconero potrebbe finire sul piatto per arrivare al centrocampista Bonaventura. Lo scambio avrebbe del clamoroso, e vedrebbe Kean firmare in prestito per sei mesi con la squadra toscana.