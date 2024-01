Baldanzi alla Roma: tutte le cifre dell’accordo

Gustosi sviluppi giungono sull’affare Baldanzi-Roma. Tiago Pinto vuole regalare un ultimo gioiello ai tifosi giallorossi.

Dopo aver liberato la piazza dagli esuberi, la Roma è giunta al verdetto definitivo sull’affare Baldanzi dall’Empoli, su cui nelle ultime ore si è ampiamente speculato.

Le freschissime cessioni di Belotti e Kumbulla, sembravano il prerequisito per portare il fantasista toscano all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, così da concedere a Daniele De Rossi un ultimo regalo prima della chiusura della finestra di mercato invernale.

Baldanzi prepara la valigia per la città eterna

Ora, si attende soltanto il comunicato ufficiale del club capitolino, perché tutte le informazioni giunte portano ad una sola conclusione: il trasferimento è definito e Tommaso Baldanzi arriverà nella città eterna in serata. Per la Roma, operazione da 13 milioni di euro più 2 di bonus, più il 20% su futura rivendita. Un innesto dal potenziale indefinito, capace di incarnare finalmente la necessaria figura del vice-Dybala, dalle prospettive rosee. La stagione in corso con l’Empoli ha fatto emergere le potenzialità tecnico-tattiche del talento originario di Poggibonsi, capace di abbinare tecnica e rapidità, ad un intuito tattico fuori dal comune.

Insomma… esattamente le caratteristiche che hanno fatto innamorare il mondo intero di Paulo Dybala, il quale, fino ad adesso, non aveva alcun degno sostituto per compensare i numerosi stop causati da una condizione fisica a dir poco precaria. Il talento classe 2003 incarna con precisione le caratteristiche del trequartista moderno, in grado di illuminare con un tocco i movimenti dei compagni in campo.