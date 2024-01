Baldanzi alla Roma, via libera Friedkin: cifre e formula dell’affare

Baldanzi alla Roma, ci siamo: i Friedkin hanno in pugno il talento dell’Empoli. Ecco la formula e le cifre dell’affare

Ci siamo. Tiago Pinto questa mattina affonderà il colpo sperando che possa colpire nel segno. La Roma è pronta a chiudere l’affare che dovrebbe portare Baldanzi alla corte di Daniele De Rossi. Il vice Dybala, in primis, ma poi anche un elemento in grado di giocare sia dietro le punte, sia esterno a destra. Un colpo anche in prospettiva, perché potrebbe regalare nei prossimi anni anche un’importante plusvalenza. Insomma, oggi è il giorno caldo, anche perché domani si chiude il mercato.

La partenza di Belotti che è vicino alla Fiorentina permetterà alla Roma di fare il passo decisivo per l’empolese. Una valutazione che supererà probabilmente i 15milioni di euro si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Prestito con obbligo di riscatto la formula scelta da Pinto, così da non impegnare il bilancio di quest’anno. Si potrebbe andare a dama anche velocemente, anche se l’Empoli avrebbe chiesto un giovane che, la Roma però, non vuole proprio cedere.

Baldanzi alla Roma, muro giallorosso per Pisilli

Il presidente Corsi avrebbe chiesto Pisilli, ma dalle parti di Trigoria non vogliono in nessun modo perdere il giocatore: né tenendosi una percentuale su una futura rivendita e nemmeno inserendo il diritto di recompra a una cifra prestabilita. Pisilli nemmeno è convinto di questa destinazione quindi non dovrebbe rientrare nell’affare Baldanzi. Vedremo se tutto questo verrà confermato dai fatti, anche perché i tempi per chiudere adesso sono stretti, strettissimi.

In ogni caso sembra essersi davvero fiducia affinché tutto possa andare a buon fine. Per Baldanzi inoltre, 20 anni, non ci saranno problemi di lista almeno in Serie A: la Lega non mette vincoli agli Under 23 da poter tesserare. Quindi potrebbe essere, nel caso, già a disposizione per il match contro il Cagliari di lunedì prossimo. Ci siamo.