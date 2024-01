Belotti lascia la Roma: accordo sull’ingaggio e firma imminente

Addio Belotti, incontro in corso tra l’agente del giocatore e la Fiorentina. Ecco cosa manca per la firma e l’addio ufficiale

Incontro in corso per sbloccare l’affare dopo che ieri è arrivato anche l’ok della Roma per il trasferimento in prestito. Insomma, ci siamo, o quasi. Secondo le informazioni che sono state riportate da Di Marzio in questo momento l’agente di Belotti è a colloquio con la Fiorentina per riuscire a trovare la chiusura del cerchio. Manca solamente un piccolo dettaglio prima dell’annuncio ufficiale. E la sensazione è che si possa chiudere in tempi davvero brevi.

Anche perché la Roma ha bisogno di cedere, quindi ovviamente spinge per un addio del Gallo per avere il via libera definitivo per prendere Tommaso Baldanzi dall’Empoli. Sono ore frenetiche per Tiago Pinto, che sa che per avere il sì da parte della proprietà americana deve cedere qualcuno. E Belotti è quello più caldo al momento, insieme a Kumbulla.

Addio Belotti, incontro in corso

Prestito secco per l’ex Torino, che ha detto di sì al trasferimento in Toscana dopo aver rifiutato un paio di offerte dalla Serie B e anche quella del Betis, del Wolfsburg e due club della MLS. Vuole continuare a giocare in Italia anche per cercare di riconquistare, probabilmente, la maglia della nazionale che la prossima estate sarà impegnata in Germania all’Europeo. Insomma, non vuole farsi perdere di vista da Spalletti.

L’eventuale addio – che quindi appare imminente – dell’attaccante, aprirebbe quasi sicuramente la possibilità di andare a chiudere per l’empolese Baldanzi come detto. Il nodo da sciogliere è quello dell’ingaggio del giocatore, con la Fiorentina che sta cercando di limare le richieste dell’entourage di Belotti. Ma le parti vogliono chiudere, e tutto lascia presagire alla fumata bianca che potrebbe anche arrivare a breve giro di posta.