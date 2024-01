Calciomercato Roma, non solo Baldanzi: nuovo affare in Serie A

Calciomercato Roma, nuovo affare in Serie A dopo Baldanzi: ne hanno già parlato. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono stati certamente numerosi i fattori di interesse e discussione in casa Roma nel corso di queste ultime settimane, alla luce dei tanti eventi che hanno riguardato i meandri di Trigoria. La vicenda principale, ovviamente, è stata rappresentata dall’esonero di José Mourinho che, anche e soprattutto in termini mediatici e di reazione ambientale, ha avuto un’eco tutt’altro che trascurabile.

A lenire parzialmente i tanti malumori generati dall’inattesa separazione, però, sono state anche alcune decisioni societarie e i buoni segnali arrivati dalla nuova compagine di De Rossi fin qui. Al netto dei limiti e delle difficoltà delle squadre incontrate e senza perdere consapevolezza o memoria dei margini di miglioramento palesati da Bove e colleghi, la Roma ha comunque avuto il merito di agguantare sei punti nelle ultime due giornate, conducendo altresì un calciomercato che in questa stretta finale di gennaio ha regalato inattese sorprese, dalle quali potrebbe dipendere anche il rendimento della squadra per la tanto agognata risalita in classifica.

Calciomercato Roma, non solo Baldanzi: con l’Empoli si è parlato anche di Fazzini

Come accaduto con lo stesso Angelino, in queste ore la Roma ha delineato l’operazione Tommaso Baldanzi, della quale si stava parlando da almeno una settimana, parallelamente alla pista relativa all’esterno prelevato dal Lipsia ma reduce dall’esperienza in prestito al Galatasaray. Il laterale spagnolo, come noto, è giunto per corroborare uno dei reparti apparsi maggiormente necessitanti di attenzioni a causa delle difficoltà di Zalewski in fase difensiva nonché dei reiterati stop fisici di Leonardo Spinazzola.

A infiammare ancora di più animi e speranze della piazza, però, sono state soprattutto le vicende relative alla trattativa per il fantasista dell’Empoli, arrivato nella Capitale nella serata odierna e ormai prossimo al sottoscrivere il contratto con la Roma, al quale si legherà definitivamente, sposando un progetto che continua a palesare grande anelito alla crescita, orientando altresì attenzioni relative al futuro a più lunga distanza.

In tale direzione, dunque, non devono sfuggire gli ultimi aggiornamenti di Attilio Malena, che ha riferito di come la Roma e l’Empoli, in occasione delle discussioni per Baldanzi, abbiano apparecchiato alcuni discorsi per l’estate relativamente a Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003. La situazione resta in pieno divenire e meritevole di approfondimenti ed evoluzioni future.