Dalla Roma all’Inter: annuncio UFFICIALE, la stella dice addio

L’annuncio ufficiale fuga ogni dubbio: ha comunicato il suo addio. Ora si apre una nuova pista per la stella: ecco cosa sta succedendo.

Si è chiusa ufficialmente una sessione di calciomercato che definire intrigante per la Roma sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Oltre alla compagine maschile, però, a movimentare la situazione sono state anche le ultime mosse della Roma femminile. In entrata ma anche e soprattutto in uscita.

Mancava soltanto il comunicato che sancisse l’operazione, che non è tardato ad arrivare. Annamaria Serturini lascia ufficialmente la Roma. È stata la stessa calciatrice ad annunciarlo attraverso un post tramite i suoi profilo social. Si attende solamente quello dei club. Andrà all’Inter. La calciatrice era in scadenza di contratto. Sarebbe andata via tra sei mesi. Meglio così, per tutti: anche perché Spugna aveva deciso (in sintonia con l’esterna offensiva) di non convocarla per le ultime uscite. Non avrebbe più giocato con la maglia giallorossa e anche per non perdere la nazionale è stato fatto questo passo.

La cessione all’Inter si materializzerà a titolo definitivo ma sarà intavolata in una maxi operazione. Ai giallorossi, infatti, vanno in cambio i cartellini di Sostevold (già a Roma) e della centrocampista Marta Pandini. Si tratta chiaramente di un risvolto tutt’altro che banale per le prossime strategie della Roma, che dunque ha cominciato a programmare il post Serturini con largo anticipo.