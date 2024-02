Allarme UFFICIALE per De Rossi, non rientra più

Allarme per Daniele De Rossi, il calciatore, ormai assente da diverso tempo non rientra più e la Roma deve correre ai ripari

La stagione della Roma si è complicata e non poco, soprattutto a causa degli scarsi risultati ottenuti finora dalla squadra. A inizio stagione c’erano grandi aspettative intorno alla formazione capitolina, aspettative che ad oggi sono state ampiamente disattese, con Pellegrini e compagni arrivati addirittura ad occupare la nona posizione della classifica.

La società però non è rimasta a guardare in silenzio, ed ha cominciato a prendere le prime contromisure, iniziando dall’allenatore José Mourinho. L’annuncio del suo addio aveva scosso e non poco l’ambiente giallorosso, ma la mossa di ingaggiare De Rossi è stata molto saggia da parte della proprietà, essendo l’ex numero 16 uno dei pochi a conoscere così bene la capitale e a poter ricompattare spogliatoio e tifosi.

La formazione capitolina ha già anche perso diversi elementi della rosa, a causa della Coppa D’Africa e la Coppa D’Asia, per le quali sono partiti vari calciatori, tra cui Azmoun e Ndicka, ma uno di loro sembra ormai essere lontano dal rientro.

Allarme per De Rossi, il calciatore non rientra

Le coppe hanno portato via diversi elementi a Daniele De Rossi, che fino ad ora ha dovuto fare a meno di elementi importanti come Azmoun e Ndicka. L’ivoriano sembrava potesse tornare subito a Roma, avendo ottenuto solo tre punti nel girone, ma alla fine la Costa D’Avorio si è qualificata tra le migliori terze, diverso è il discorso per Azmoun.

L’Iran sta andando molto bene in Coppa D’Asia, e sembrerebbe essere tra le favorite per la vittoria finale. Nella giornata di oggi la squadra di Azmoun era davanti al difficile test contro il Giappone, che sembrava dovesse protrarsi oltre il novantesimo, ma così non è stato.

Il calciatore giallorosso è stato decisivo con un assist ed una grande prestazione, che hanno consentito alla squadra di ottenere la qualificazione al minuto 96 e continuare a sperare nella vittoria finale. Non sarà contentissimo Daniele De Rossi, che dovrà fare ancora a meno di lui grazie alla semifinale raggiunta, si spera però che l’ottimo percorso possa dare un’iniezione di morale al calciatore per i suoi ultimi mesi di prestito nella capitale.