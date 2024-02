Dalla Juve al Milan: ecco i soldi per la Roma

Dalla Juventus al Milan, il calciatore è pronto al trasferimento, se dovesse andare in porto l’affare la Roma passa all’incasso

Una sessione di calciomercato invernale decisamente positiva per la Roma. L’addio di Mourinho ha dato la scossa definitiva all’ambiente, e forse anche ai Friedkin stessi, che hanno deciso di dare un’accelerata e chiudere diverse trattative, tra le quali quella che ha portato nella capitale il giovane talento dell’Empoli Tommaso Baldanzi.

E pensare che a inizio gennaio si pensava ad una campagna acquisti forse inesistente, dati i famosi due milioni lordi che sarebbero potuti essere investire sul mercato. Seppur senza spendere grosse somme di denaro Tiago Pinto è riuscito ancora una volta a tirar fuori il massimo, riuscendo a portare a Trigoria un calciatore del calibro di Angelino, che dovrà comunque ritrovare la forma migliore.

I possibili affari però potrebbero non essere finiti qui, il calciatore è pronto al trasferimento in Italia, con rossoneri e bianconeri in vantaggio per riportarlo in Serie A, e se l’affare si dovesse chiudere anche la Roma passerebbe all’incasso.

Dalla Juventus al Milan: la Roma passa all’incasso

L’abilità di Tiago Pinto ancora una volta è stata lavorare sulle cessioni. Nella rosa giallorossa erano presenti diversi esuberi che non facevano più parte da tempo del progetto tecnico, come ad esempio Matias Vina, ceduto per ben 10 milioni di euro al Flamengo.

Tra i nomi usciti di recente da Trigoria si può ricordare quello di Nicolò Zaniolo, passato prima per il Galatasaray e poi per l’Aston Villa. I Villains però, secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, non sarebbero disposti ad acquistare a titolo definitivo il cartellino dell’ex attaccante romanista, aprendo così nuovi scenari per la finestra estiva di trasferimenti.

Zaniolo piace a diversi club di Serie A, ovvero Milan, Juventus e Napoli, sempre come riportato da Ekrem Konur, e per lui si prospetta dunque un ritorno nel bel paese alla fine di questa stagione. La Roma osserva interessata l’evolversi della situazione legata all’ex numero 22, potendo vantare una percentuale sulla rivendita del calciatore, soldi che potrebbero essere messi a bilancio e che farebbero non poco comodo alla società capitolina.