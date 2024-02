Giallo pesantissimo: UFFICIALE, salta Roma-Inter

Il provvedimento ufficiale non lascia spazio a dubbi. L’ammonizione costa carissimo: non ci sarà nel corso del match con la Roma.

Protagonista di una gara tecnicamente sontuosa contro la Juventus, l’Inter di Simone Inzaghi sta regolando i bianconeri in virtù dell’autorete di Federico Gatti, propiziato da un tocco in area di Marcus Thuram. Nel caso in cui i nerazzurri riuscissero a conquistare i tre punti, Barella e compagni compierebbero un ulteriore balzo con vista Scudetto.

Una volta archiviato il derby d’Italia contro la Juventus, l’Inter comincerà a preparare il match con la Roma in programma sabato prossimo. Desiderosi di dare continuità agli ultimi risultati positivi, i giallorossi vogliono vendicare la sconfitta dell’andata. C’è un dettaglio da non trascurare in vista del prossimo Roma-Inter. Diffidato, Inzaghi ha ricevuto un cartellino giallo nel corso di Inter-Juve. Ragion per cui il tecnico piacentino non sarà in panchina per il match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A nella Capitale e sarà sostituito dal vice Farris.

Si tratterà sicuramente di un’assenza molto pesante per l’Inter che, comunque, anche contro la Juventus ha mostrato una superiorità tecnica a tratti evidentissima legittimando un vantaggio mai seriamente in discussione.