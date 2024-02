Inzaghi fa suonare l’allarme: a rischio per Roma-Inter

Le parole di Simone Inzaghi nella conferenza stampa post Inter-Juve. Ecco quanto dichiarato dal tecnico piacentino sulle condizioni fisiche del suo calciatore.

Grazie ad una prova maiuscola l’Inter ha fatto suo il derby d’Italia battendo per 1-0 la Juventus. Nonostante il passivo risicato, i bianconeri non hanno mai dato la sensazione di potersi rendere seriamente pericolosi dalle parti di Sommer finendo con il soccombere dinanzi allo strapotere della compagine di Inzaghi.

Il tecnico piacentino che, ammonito, non siederà in panchina nella trasferta di Roma, nella conferenza stampa post partita si è già proiettato alla prossima sfida di campionato in programma proprio contro i giallorossi. Match di nevralgica importanza per il cammino di Thuram e compagni, la trasferta nella Capitale potrebbe configurarsi come un autentico spartiacque per la cavalcata dei nerazzurri. Dal canto suo, però, la Roma non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale e proverà a vendere cara la pelle. Nel post partita di Inter-Juve, inoltre, spiegando le ragioni del mancato utilizzo di Frattesi, Inzaghi ha fornito dei dettagli tutt’altro che trascurabili. La presenza dell’ex centrocampista del Sassuolo in Roma-Inter, infatti, non è sicura.

Ecco quanto dichiarato dal tecnico nerazzurro: “Dimarco ha avuto un crampo, nulla di preoccupante. Frattesi ieri ha accusato un indolenzimento e abbiamo preferito non rischiare. Speriamo di recuperarlo per la prossima gara”.