Firma bianconera e Roma nei guai: blitz dell’agente

Calciomercato Roma, la firma bianconera rischia di stravolgere i piani della società guidata dai Friedkin. Incontro con l’agente e conto alla rovescia per la fumata bianca.

Tra poche ore la Roma di Daniele De Rossi torna in campo allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa torna a giocare di lunedì sera dopo la trasferta vincente di Salerno, contro un’altra squadra in lotta per la salvezza. All’Olimpico arriva il Cagliari del grande ex, Claudio Ranieri, allenatore giallorosso all’epoca dell’addio alla Roma da Capitano proprio di DDR. In attesa della sfida, estremamente importante per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre, c’è uno scenario di calciomercato che rischia di far saltare il banco in uscita con la firma bianconera.

La Roma torna a giocare allo stadio Olimpico, a caccia di continuità per mettere pressione alla zona Champions League in classifica. Le prime due gare a guida Daniele De Rossi hanno portato altrettante vittorie, contro compagni di bassa classifica. Dopo aver superato di misura gli ostacoli Verona e Salernitana i giallorossi affrontano il banco di prova Cagliari, guidato dal grande ex Claudio Ranieri. La squadra di De Rossi vuole approfittare delle sconfitte di Lazio e Fiorentina, mentre gli isolani hanno la chance di allungare dalla zona retrocessione. In parallelo resta sospesa la questione inerente al futuro di Renato Sanches, che oggi dovrebbe tornare a disposizione del tecnico almeno per la panchina.

Calciomercato Roma, nodo Renato Sanches: il Besiktas piomba su Grujic a centrocampo

Il centrocampista portoghese, arrivato in prestito dal PSG, potrebbe ancora salutare la Roma e trasferirsi in Turchia. Da tempo il calciatore è stato accostato al Besiktas, guidato dal connazionale Fernando Santos, col mercato che in Turchia chiuderà il 9 febbraio.

Il club bianconero però sembra pronto a rompere gli indugi verso un altro centrocampista. Secondo quanto evidenzia su ‘X’, il cronista Yagiz Sabuncuoglu, il Besiktas sta incontrando il procuratore di Marko Grujic, in uscita dal Porto. Qualora il club turco trovasse la fumata bianca definitiva per l’ingaggio del centrocampista serbo la pista Renato Sanches apparrebbe decisamente più in salita, anche se non sono esclusi colpi di scena entro la data del 9 febbraio.