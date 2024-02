Calciomercato Roma, addio prima dell’Inter: firma bianconera

Calciomercato Roma, addio e firma bianconera: la data resta sempre la stessa. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La conclusione del calciomercato ha certamente permesso di chiosare una parentesi stagionale non poco importante, contraddistinta nelle ultime settimane da numerosi eventi e cambiamenti, non unicamente legati alle ponderazioni di Tiago Pinto e colleghi. Questi ultimi, nel primo mese del 2024, hanno dovuto affrontare non poche questioni, alimentate anche dall’addio di Mourinho e da una staffetta José-Daniele più che imprevedibile fino a qualche tempo fa.

Come fatto sin dal primo momento, De Rossi continuerà adesso a soffermarsi sugli aspetti di campo, da sempre prioritari e fondamentali per anelare ad una risalita in classifica che, come ammesso dallo stesso tecnico, dovrà rappresentare il grande tramite per raggiungere il non celato obiettivo di arrivare in Champions League. Discriminante fondamentale, sempre come ricordato dallo storico numero 16 in modo implicito, potrebbe essere anche la conduzione di un percorso contraddistinto da una maggiore continuità di risultati, confidando altresì nel rendimento della squadra e di quei nuovi elementi arrivati nella Capitale in modo quasi sorprendente.

Calciomercato Roma, c’è ancora tempo per Renato Sanches al Besiktas

Il mese di gennaio, infatti, al di là del pesante e inatteso esonero di José Mourinho, si è distinto anche per una massiccia serie di operazioni da parte di Tiago Pinto e colleghi, per l’ennesima volta attenti a monitorare aspetti legati al rinforzo della rosa ma altresì consapevoli di dover plasmare la compagine anche attraverso l’allontanamento di chi, anche per motivi economici, so trovasse nella condizione ideale per rilanciarsi presso nuove dimensioni.

Ne sanno qualcosa Kumbulla e Belotti, così come pareva poter aggiungersi a questa lista quel Mehmet Celik corteggiato da Olympique Marsiglia e Galatasaray ma alla fine rimasto nella Capitale. La chiusura del mercato di Serie A, comunque, non sta congelando del tutto le trattative e i discorsi relativi a possibili nuovi allontanamenti. Da tale punto di vista, non sfugga quanto ricostruito da Eleonora Trotta di Calciomercato.it, che ha riferito di possibili nuovi contatti nelle prossime ore tra Besiktas e Renato Sanches, per un cui approdo in Turchia c’è tempo fino al 9 febbraio.