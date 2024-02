Altro che Roma, ora è UFFICIALE: fuori due mesi

L’infortunio patito è più grave del previsto e lo costringerà a restare fermo ai box per circa otto settimane. Niente Roma: ecco il comunicato ufficiale.

Archiviata la terza vittoria consecutiva ottenuta in campionato contro il Cagliari, la Roma di Daniele De Rossi sta ricaricando le batterie in vista del big match contro l’Inter in programmato sabato alle 18 all’Olimpico. Il tour de force di Dybala e compagni è entrato nel vivo e nel mese di febbraio presenterà – tra gli altri – anche il doppio confronto in Europa League contro il Feyenoord.

A tal proposito emergono novità importanti tra le fila degli olandesi. Dopo aver accusato un problema al polpaccio in occasione della trasferta contro l’AZ, l’estremo difensore Justin Bijlow si è sottoposto agli esami strumentali di rito per capire l’entità del guaio fisico. A dispetto delle poche settimane di stop ipotizzate all’inizio, Bijlow sarà costretto a restare fermo ai box per circa otto settimane. Il portiere titolare del Feyenoord, dunque, salterà il doppio confronto con la Roma. Di seguito la nota ufficiale del club olandese:

“Aggiornamento medico Justin Bijlow. L’infortunio al polpaccio riportato da Justin Bijlow domenica scorsa richiede circa otto settimane di recupero. Il 26enne portiere si è infortunato domenica scorsa nel primo tempo della partita in trasferta contro l’AZ, per cui ha dovuto essere sostituito da Timon Wellenreuther prima dell’intervallo. Il Feyenoord ha vinto la trasferta contro l’AZ 0-1. Gli Alkmaarders saranno nuovamente avversari mercoledì sera, poi nei quarti di finale del torneo di Coppa”.