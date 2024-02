Calciomercato Roma, Juventus sorpresa: colpo da 15 milioni

Calciomercato Roma, la società prepara il colpo da 15 milioni di euro, spiazzando totalmente i rivali della Juventus

Contro il Cagliari si è finalmente rivista una Roma dalla grande propensione offensiva, in grado di dominare la gara praticamente per tutti i novanta minuti. Il primo problema che si pose davanti a De Rossi fu proprio quello della condizione fisica e mentale, con una squadra scivolata in nona posizione e con un disperato bisogno di ritrovarsi.

Contro il Verona arrivarono i primi tre punti, ma il calo fisico e mentale arrivato nel secondo tempo suonava come un campanello d’allarme per l’ex numero sedici giallorosso, che però è stato molto abile nel dare nuove motivazioni ai suoi uomini e a ricompattare l’ambiente.

Contro la squadra di Ranieri si sono cominciati a vedere i primi frutti del suo lavoro, e diversi elementi della rosa stanno tornando a brillare, su tutti Lorenzo Pellegrini, che sotto la guida di De Rossi ha trovato tre gol nelle ultime tre gare. A prendersi la scena però è stato il giovane Huijsen, per il quale si cominciano ad aprire i primi spiragli per un futuro nella capitale.

Calciomercato Roma, 15 milioni per il colpo in difesa

La Roma grazie a De Rossi sta cominciando a trovare la forma migliore, oltre che a cominciare ad incastrare una serie di risultati utili consecutivi. Adesso però è il momento decisivo, in cui bisogna mantenere alta la concentrazione, visti i tanti e difficili impegni ravvicinati che dovrà affrontare la formazione capitolina.

In campionato sarà la volta dell’Inter, che precederà il doppio confronto con il Feyenoord di Europa League, partite che possono incidere molto su una valutazione finale della stagione in corso. Nel frattempo però nonostante non sia ancora stato annunciato il nome di chi dovrà prendere il posto di Tiago Pinto, la Roma sta cominciando a valutare le prime operazioni in entrata per il mercato estivo.

Secondo quanto riporta La Repubblica la società capitolina starebbe cominciando a valutare alcune opzioni per giugno, ed i protagonisti principali saranno Diego Llorente e Huijsen. Sempre secondo quanto riportato i giallorossi riscatteranno Llorente dal Leeds per circa 5 milioni di euro, per poi venderlo per finanziare l’acquisto a titolo definitivo di Huijsen.

Il Psg di Luis Enrique già a gennaio aveva manifestato interesse verso lo spagnolo, ma la Roma ha deciso di rinviare in estate la cessione, soprattutto perché l’ex Leeds è uno degli elementi in rosa con più mercato vista la sua enorme crescita nella capitale. Dalla sua cessione potrebbe dunque arrivare la liquidità da investire sul centrale olandese della Juventus, che potrebbe partire per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.