Finalmente Smalling, le ultime da Trigoria: pronto per Roma-Inter

Finalmente Smalling, nella seduta odierna di allenamento si rivede anche il centrale inglese che sembrerebbe pronto per Roma-Inter

La stagione della Roma finora è stata caratterizzata da alti e bassi, che hanno portato la squadra dal passare a mettere nel mirino il terzo posto del Milan fino ad arrivare alla nona posizione della classifica, risultato che è stato fatale per José Mourinho, sollevato anzitempo dalla società dal suo incarico per cercare di rilanciare le sorti di questo campionato.

A Mourinho vanno ovviamente riconosciute le sue colpe, come ogni elemento all’interno della rosa e della società, tuttavia gli vanno anche riconosciute delle attenuanti, come i tanti infortuni che hanno condizionato la forma di alcuni dei migliori calciatori a disposizione.

Paulo Dybala ad esempio, sin dal suo arrivo nella capitale è stato sempre un osservato speciale a causa dei continui fastidi che lo tormentano, ma non è certamente l’unico. Anche Chris Smalling, perno della retroguardia giallorossa ha avuto diversi problemi fisici, e da inizio anno non è mai sceso in campo, ma qualcosa sta finalmente per cambiare in quel di Trigoria.

Smalling e Spinazzola in gruppo: le ultime da Trigoria

Tanti, troppi infortuni hanno condizionato il cammino della Roma fino ad oggi. In rosa sono presenti diversi elementi con storie cliniche particolari, su tutti Paulo Dybala e Renato Sanches. L’argentino quando è in campo dimostra sempre tutto il suo valore, con gol e giocate spettacolari per i compagni, ma purtroppo va gestito bene, e questo rende le cose molto più complicate per l’allenatore.

Diverso invece è il discorso che riguarda Renato Sanches. Il portoghese è stato visto poche volte in campo, e la sua condizione resta tutt’oggi un mistero che ne la Roma ne il Psg sono riusciti a risolvere. Come se non bastasse a questa lista va aggiunto anche Chris Smalling, praticamente mai sceso in campo in questa stagione.

Quello che all’inizio sembrava non essere un problema troppo grande si è rivelato alla fine come un vero e proprio caso all’interno delle mura di Trigoria, con il centrale ex Manchester United che non si è tornato a disposizione neanche con l’arrivo del nuovo anno, ma qualcosa sta finalmente per cambiare.

Nelle foto pubblicate dalla Roma riguardo la sessione odierna di allenamento è saltata subito all’occhio dei tifosi il ritorno in campo dei vari infortunati, su tutti proprio Smalling e Spinazzola. Secondo le ultime indiscrezioni infatti De Rossi potrebbe avere praticamente tutta la squadra a disposizione per la partita contro l’Inter, fatta eccezione per Tammy Abraham, che dovrebbe rientrare a marzo.