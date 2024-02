Maledizione infortuni prima della Roma, è uscito in barella in pieno recupero: ecco cosa è successo in questi minuti.

La pienezza del momento attuale di stagione è facilmente intuibile anche dal calendario che attende la Roma nel corso delle prossime settimane, a partire da quella sfida con l’Inter di sabato che, di fatto, rappresenterà il primo grande banco di prova di De Rossi nelle vesti di allenatore giallorosso, dopo aver avuto il merito di riportare una serenità fondamentale per vincere i tre scontri della nuova era post-Mourinho.

Contro la capolista di Inzaghi sarà possibile comprendere l’effettivo stato di salute e forma della squadra, indipendentemente da un risultato che, però, grande impatto potrebbe avere sia ai fini della corsa scudetto che di quella serrata contesa per il quarto posto che attualmente prevede anche la presenza di Bove e colleghi. Questi ultimi, come noto, sono però prossimamente attesi anche dal doppio incrocio con il Feyenoord, che ospiterà per la gara di andata la Roma giovedì prossimo, 15 febbraio.

Nuovo infortunio in casa Feyenoord, esce in barella: Slot sostituisce anche Timber

La delicatezza e l’importanza della gara non sono in discussione, così come l’anelito condiviso di provare a continuare un percorso europeo che, per la terza volta di fila, metterà sul cammino della Roma la compagine allenata da Slot, battuta a Tirana quasi due anni fa e reduce dallo smacco targato Dybala-El-Shaarawy ai quarti di finale di Europa League la scorsa stagione.

Senza pensare troppo al passato, anche alla luce dei tanti cambiamenti e dell’imprevedibilità di uno sport che non ha mai avuto delle vere e proprie leggi esatte nel suo andamento storico, va evidenziata l’immanenza di una situazione non poco spiacevole tra le fila olandesi, dove si è da poco assistito ad un terzo importante infortunio. Negli scorsi giorni, come si ricorderà, si è appreso del lungo forfait del portiere Bijlow, cui si è aggiunto in serata quello del difensore e capitano Trauner.

In occasione della partita vinta dagli uomini di Slot contro l’Az Alkmaar per accedere alla semifinale della Knvb Cup olandese, i fiamminghi hanno visto uscire in barella il centrocampista Quinten Timber, colpito da una pallonata in pieno recupero, costringendo Slot a sostituirlo al novantaquattresimo con Milambo. Anche sulle sue condizioni sono attesi aggiornamenti.