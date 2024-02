Roma-Inter, UFFICIALE: arbitro “tabù” e il VAR dello scandalo

Ecco le designazioni ufficiali della 24esima giornata di Serie A. I giallorossi tremano a causa della squadra arbitrale selezionata per Roma-Inter

Diramato dall’AIA (associazione italiana arbitri) il comunicato ufficiale sulle designazioni arbitrali relative alla ventiquattresima giornata di Serie A e, di conseguenza, quelle riguardanti la sfida dell’Olimpico tra Roma e Inter.

Il giorno del giudizio per DDR & co. si avvicina e sabato alle 18 avrà luogo la prova del nove per la Roma di Daniele De Rossi. Questa la compagine arbitrale selezionata per la resa dei conti. Leggendo la lista degli arbitri selezionati, affiorano ricordi spiacevoli nella mente dei capitolini.

L’incubo dei giallorossi con l’arbitro Guida

Il delicato confronto tra una Roma carica di entusiasmo e un Inter sempre più intenzionato a incrementare la distanza con la Juve, sarà affidato alla gestione di Marco Guida. Il fischietto campano, per motivi piuttosto evidenti, non era esattamente il nome più agognato dai sostenitori giallorossi, che, con lui in campo, hanno vissuto diversi momenti sgradevoli. Lo storico parla chiaro e segna 11 sconfitte, 8 pareggi e 10 vittorie… Statistiche all time che, tuttavia, se consideriamo gli ultimi 11 incontri, spalmati nelle ultime quattro stagioni, ci parlano di ben 8 sconfitte, due pareggi e una misera vittoria. L’ultima partita che ha visto incontrarsi Guida e i giallorossi, inoltre, ha sancito definitivamente la conclusione dell’avventura di José Mourinho sulla panchina capitolina, in quel severo 3 a 1 subito dal Milan di mister Pioli.

Come se non bastasse, a incupire ulteriormente l’umore dei romanisti, ecco l’arbitro al VAR. Difatti, in sala VAR sarà presente Paolo Silvio Mazzoleni, ovvero colui che era presente al VAR al momento del famigerato e chiacchierassimo episodio di Rabiot in Juventus-Roma. Una posizione regolare quantomeno dubbia, il cui verdetto si è contornato di nubi, a causa della controversa scelta del frame preso in considerazione dal VAR. Accanto all’arbitro centrale, ecco i guardalinee Meli e Alassio, il quarto uomo Sacchi e in AVAR Pairetto.