Roma-Inter, il gol di Acerbi semina il caos: “Fermate tutto, come Taylor”

Il gol di Acerbi convalidato dall’arbitro Guida ha letteralmente scatenato il web. Roma-Inter si è accesa immediatamente: ecco cosa è successo.

Dopo un inizio di gara che definire veemente sarebbe solo un eufemismo, la Roma era finita sotto nel punteggio. A sbloccare la gara, infatti, è stato il colpo di testa di Francesco Acerbi che con una traiettoria beffarda ha sorpreso Rui Patricio, depositandosi lì dove l’estremo difensore portoghese non è potuto ad arrivare. A stretto giro di posta è arrivato comunque il pareggio giallorosso grazie al guizzo vincente di Mancini.

La regolarità della rete nerazzurra, però, è piuttosto dubbia. Prima di confermare la sua decisione di campo, infatti, l’arbitro Guida è stato richiamato al monitor per fare lumi sul contatto ad inizio azione tra Thuram e Rui Patricio. L’attaccante francese effettivamente ostacola il portiere della Roma nel momento in cui Acerbi è in procinto di colpire il pallone di testa, sbilanciandolo non in maniera netta ma decisiva. Di diverso avviso è stato il direttore di gara, che non ha giudicato punibile la posizione di Thuram nel momento in cui Rui Patricio si sposta a sinistra, provando ad intercettare il pallone. Immediate le polemiche sui social in merito alla decisione di Guida che è destinata a far discutere ancora a lungo:

