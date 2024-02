Acerbi scandaloso contro i tifosi della Roma: gestaccio da prova tv

Autore della discussa rete che ha sbloccato la gara, Acerbi si è reso protagonista di un gesto tutt’altro che consono all’indirizzo dei tifosi della Roma.

Nonostante il verdetto del campo, Roma-Inter continua a far discutere. E non solo per i dubbi sollevati dal mancato annullamento della rete di Acerbi ma anche per un gesto del quale il difensore di Inzaghi si è reso protagonista.

Come evidenziato da Sportmediaset, dopo aver messo a segno il gol del momentaneo 0-1, poi confermato da Guida, l’ex Lazio ha mostrato il dito medio ad una parte della tifoseria giallorossa. Sfuggito all’arbitro e alle telecamere – e quindi al VAR – il gestaccio di Acerbi è però passato in cavalleria. Staremo a vedere se e in che misura il difensore dell’Inter verrà sanzionato. Sotto questo punto di vista molto dipenderà dall’eventuale provvedimento del giudice sportivo. Una multa con annessa squalifica non sembra un’ipotesi utopistica a norma di regolamento.

Ricordiamo che quello indirizzato ai supporters della Roma non è il primo gesto antisportivo della stagione di Acerbi. Il difensore nerazzurro finì infatti nel mirino della critica anche quando andò ad esultare in maniera provocatoria in faccia ad Henry dopo il rigore fallito dall’attaccante del Verona. Autore di prestazioni maiuscole che ne hanno certificato il valore anche a livello internazionale, Acerbi si sta lasciando andare a gesti assolutamente evitabili.