“Annullamento della classifica”: caos Sanremo, annuncio UFFICIALE

La vincitrice del Festival di Sanremo è Angelina Mango. In occasione della finale, però, sono stati riscontrati dei problemi tecnici al telefoto. Che cosa è successo.

Nelle scorse ore si è chiuso un Festival di Sanremo che definire da record sarebbe solo un eufemismo. L’edizione 2024 – al termine di una finale molto tirata – ha alla fine premiato Angelina Mango, che è riuscita a battere Geolier, Annalisa, Ghali ed Irami conquistando l’ambita kermesse. Non tutto, però, è andato come previsto.

Prima ancora che a contendersi la vittoria finale fossero i cinque cantanti sopra citati, infatti, sono stati segnalati diversi problemi tecnici al momento della raccolta dei voti. A partire dalle prime ore della serata, infatti, non tutti gli utenti votanti – stando alle diverse segnalazioni sui social – avrebbero ricevuto il messaggio di conferma dopo aver espresso la loro preferenza via SMS. I disservizi – anche per il poco tempo a disposizione – sarebbero aumentati nel momento in cui, poco dopo l’una di notte, Amadeus ha annunciato il televoto finale con i cinque cantanti ancora in gara.

Finale Sanremo 2024, problemi al voto: comunicato UFFICIALE Codacons

Sulla questione è intervenuto il Codacons, che un’ora prima che Amadeus e Fiorello annunciassero la vincitrice del Festival ha tuonato con un comunicato ufficiale che ha fatto immediatamente il giro del web:

“Il Codacons, da sempre contrario al sistema del televoto, sta monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni dei telespettatori che hanno speso soldi per votare il proprio artista preferito del festival di Sanremo 2024. Eventuali problemi tecnici e anomalie durante la raccolta dei voti del pubblico potrebbero infatti alterare l’esito della gara e falsare la classifica finale del festival. Per tale motivo attendiamo gli accertamenti del caso e chiarimenti da parte dei soggetti responsabili. Se saranno confermati disservizi o irregolarità siamo pronti a chiedere dinanzi le autorità competenti l’ annullamento dell’intera classifica finale di Sanremo 2024″.

All’Associazione dei consumatori ha comunque immediatamente risposto la RAI, ribadendo come i voti venissero regolarmente acquisiti sebbene il messaggio di conferma arrivasse con un leggere ritardo: “Non andrà perso nessun voto: questo ce l’hanno confermato i notai e i dirigenti di Telecom”. Come si suol dire, verdetto del campo confermato. Nessuna revisione al Var: la vincitrice di Sanremo 2024 è Angelina Mango. Stop alle polemiche.