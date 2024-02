Dalla Roma all’Inter: pagano la clausola

Il calciomercato non si ferma mai: decisiva la clausola nell’affare che vedrà il calciatore unirsi all’Inter

Terminata la sessione invernale, il calciomercato è già proiettato verso l’estate. In Italia le squadre già si muovono per portarsi avanti e l’Inter è una di queste: il pagamento della clausola garantirebbe il trasferimento decisivo del giocatore.

Sorpasso neroazzurro

I neroazzurri avrebbero messo nel mirino Serhou Guirassy, ​​attaccante dello Stoccarda, protagonista di un inizio di stagione da sogno in Bundesliga. Fin qui il centravanti ha messo a segno 17 gol e 1 assist in 15 partite, numeri strabilianti per Guirassy, partito con il suo Mali per la Coppa d’Africa nonostante qualche infortunio.

A renderlo ancora più appetibile sul mercato ci sarebbe una clausola da 17.5 che si riattiva in estate, un potenziale affare che anche la Roma avrebbe fiutato insieme all’Inter. I meneghini necessitano di un restyling offensivo per i rispettivi vice Lautaro Martinez e Thuram. Dopo aver praticamente preso Taremi, l’Inter punta anche a Guirassy. La Roma è avvisata.