Klopp alla Roma: ecco come si fa

Jurgen Klopp alla Roma potrebbe diventare realtà. L’attuale allenatore del Liverpool ha annunciato l’addio ai Reds a fine stagione

Jurgen Klopp ha annunciato in una lunga intervista che non sarà più il tecnico del Liverpool. Una scelta, secondo quanto raccontato dal tedesco, molto difficile da prendere ma che al tempo stesso rappresenta esattamente la volontà di Klopp.

L’esonero di José Mourinho nella prima parte di gennaio ha cambiato i piani della Roma, non solo sul mercato ma anche di programmazione futura societaria. L’arrivo di Daniele De Rossi è stato pensato come il modo migliore sia per chiudere l’attuale stagione, tra Serie A e Europa League, sia per valutare effettivamente le qualità da allenatore di De Rossi.

Se gli ultimi sei mesi saranno positivi da parte dell’ex centrocampista, non è da escludere l’ipotesi di un rinnovo almeno per un’altra stagione. Questo però andrà valutato solo e solamente a giugno, nel mentre ci sono voci che vedrebbero Klopp nella Capitale.

Klopp in giallorosso: il piano

Secondo City Rumors, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa Roma. A partire dai piani alti dato che PIF, il famoso fondo sovrano dell’Arabia Saudita, starebbe trattando con i Firedkin per acquistare il club. Un’operazione naturalmente non facile e nemmeno scontato dato che gli americani non sarebbero intenzioni a cedere.

Se però PIF dovesse diventare azionista di maggioranza allora il primo nome sulla lista dell’ipotetica società araba è proprio quello di Jurgen Klopp, un profilo di caratura internazionale per dare alla Roma uno dei migliori tecnici della storia recente del calcio. Seguiranno sviluppi, come detto non si tratta di una trattativa semplice però abbiamo imparato molto bene a conoscere quanto sia potente PIF, non solo in patria ma anche in Europa.