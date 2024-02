Calciomercato Roma, doppio intrigo rossonero: ritorno a sorpresa

Calciomercato Roma, spunta un nuovo nome per la difesa di De Rossi: i giallorossi vogliono strappare il calciatore ai rossoneri

La partita contro l’Inter nonostante la sconfitta può servire per tornare con i piedi per terra. Sono state dette molte, forse troppe cose su Daniele De Rossi, dettate soprattutto dall’ottimo momento di forma della squadra. Dall’esonero di Mourinho sono arrivate ben tre vittorie consecutive, che hanno portato nove punti di fila in campionato, ma questi numeri vanno analizzati meglio.

Queste vittorie sono arrivate contro squadre di bassa classifica e decisamente abbordabili, ma la cosa che ha preoccupato veramente è il calo fisico e mentale dimostrati nei secondi tempi. Anche contro l’Inter i giallorossi si sono resi protagonisti di un primo tempo in cui si sono visti sprazzi di ottimo calcio, calando drasticamente nella seconda parte di gara.

Dal finale di campionato dipenderà anche molto del futuro, soprattutto in caso di un eventuale accesso in Champions League. Nonostante questo la società continua a lavorare sotto traccia sul mercato, ed uno dei possibili obbiettivi per il prossimo calciomercato ha parlato così di un suo possibile futuro nella capitale.

Calciomercato Roma, l’assist di Lukaku per lo scippo ai rossoneri

Sono molte le incognite intorno alla Roma americana, che mai come oggi appare in difficoltà. Si susseguono insistenti le voci di un possibile cambio di proprietà, ma ciò che preoccupa più i tifosi è il presente e la delicata situazione in campionato, da cui poi potrà dipendere anche il futuro calciomercato.

Senza Champions sarà complicato riuscire a trattenere Romelu Lukaku, per il quale il Chelsea chiede circa 40 milioni di euro, ma non solo. Con i paletti imposti dalla UEFA ci potrebbe essere un altro mercato molto difficile per la formazione capitolina, che però continua a venire accostata a diversi calciatori provenienti dalla Serie A e non solo.

Uno di questi calciatori è Theate del Rennes ex Bologna Tehate, di cui si parlava di un suo approdo nella capitale grazie al connazionale Lukaku. La Gazzetta Dello Sport ha intervistato l’ex rossoblu, che ha parlato anche delle voci che lo vedono protagonista, ecco le sue parole:

“Se ne ho parlato con Lukaku? Più che con il mio amico Romelu, ne ho parlato soprattutto con il Rennes. Sono felice qui e focalizzato sul finale di stagione. Certo, mi fa piacere si parli di me in Serie A, il campionato che preferisco in assoluto. Vedremo a fine stagione”.