Roma, dubbio Smalling risolto: le ultime da Trigoria

Roma, dubbio Smalling risolto: dopo le notizie di ieri ne arrivano ovviamente altre, oggi, direttamente da Trigoria. Ecco la situazione

Lo aveva detto Daniele De Rossi. E sarà così. Un recupero fondamentale per il tecnico della Roma, non nell’immediato ovviamente, visto che è assai difficile, se non impossibile, vederlo in campo dal primo minuto nella gara di giovedì sera contro il Feyenoord in trasferta. Ma almeno l’allarme è rientrato. A dire il vero era stato ok anche contro l’Inter, ma dopo le notizie di ieri adesso ce ne stanno altro. Finalmente positive.

Arrivano delle importanti novità per quanto riguarda Smalling. Il difensore inglese che Mourinho ha perso praticamente per tutti gli ultimi suoi mesi a Roma, che nel momento in cui il club ha deciso di esonerare il portoghese è uscito fuori allo scoperto con una lunga lettera affidata ai canali social. Ci siamo, presto lo potremo rivedere in campo.

Roma, le ultime su Smalling

Sì, il difensore oggi, dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi, è tornato a lavorare con il resto dei compagni e quindi probabilmente domani volerà con la squadra alla volta di Rotterdam per il match di playoff dell’Europa League. Il ritorno, come sappiamo, è in programma il prossimo 15 febbraio allo Stadio Olimpico. E in quel caso, forse, Smalling potrebbe essere in campo dal primo minuto anche.

Sicuramente, con il Frosinone in mezzo – partita in programma nel tardo pomeriggio di domenica allo Stirpe – De Rossi potrebbe buttarlo nella mischia per capire come risponde alle sollecitazioni di una partita, che non gioca dal primo giorno di settembre contro il Milan. Potrebbe essere un provino in vista del definitivo ritorno. Intanto delle buone notizie arrivano da Trigoria, riportate dal giornalista Filippo Biafora.