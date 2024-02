Assist di Kane alla Roma: la clausola non basta

Nell’ottica di sostituire Romelu Lukaku a giugno, per la Roma si apre nuovamente una prospettiva particolarmente succulenta

L’approdo di DDR a Trigoria sembrerebbe aver acuito, per quanto possibile, la crisi di Romelu Lukaku nella città eterna e, considerando il prezzo proibitivo fissato dal Chelsea per il riscatto del belga a fine stagione e la partenza avvenuta del gallo Belotti, i vertici giallorossi si devono necessariamente guardare intorno sul mercato, per assicurarsi di giungere ad inizio stagione 24/25 senza trovarsi in debito di centravanti.

In questo senso, molteplici piste sono state già state sondate in casa Roma e, una di queste, sembrerebbe essersi ulteriormente liberata a causa di un recente aggiornamento nel calciomercato europeo.

Il Bayern Monaco su Guirassy, ma c’è Kane di mezzo…

Il futuro di Big Rom sembra ormai scritto… non tanto per quanto concerne le certezze in merito al prossimo club che lo ospiterà, ma più per la sostanziale sicurezza che il gigante belga non rimarrà nella capitale. Il prezzo fissato dal Chelsea, che orbiterebbe intorno ai 45 milioni di euro, rende piuttosto improbabile che i vertici giallorossi (insieme a chi erediterà il posto di Tiago Pinto) decida di investire tale cifra per un calciatore in evidente calo e, soprattutto, nato nel 1993. La recente debacle con l’Inter, durante la quale Big Rom ha sciupato clamorosamente una doppia occasione per agguantare il pareggio nei minuti finali, ha nuovamente confermato un momento a dir poco complesso all’interno dell’economia giallorossa, sempre meno dipendente dalla sua fisicità, dalle sue sponde e dai suoi (ormai rari) gol. Appare ormai evidente, dunque, l’esigenza di giungere a giugno con le idee chiare sugli obiettivi a cui guardare con convinzione per sostituire Big Rom.

La soluzione post Lukaku milita attualmente in Bundesliga e risponde al nome di Serhou Guirassy. Attualmente in forze allo Stoccarda, dove sta facendo segnare numeri inediti per la propria carriera, il francese è entrato nel mirino di svariate società europee durante la stagione in corso. Difatti, anche il Bayern Monaco si è recentemente avvicinato al classe ’96 e, secondo un post pubblicato su X(Twitter) da Christian Falk, la società bavarese avrebbe intenzione di portarlo tra le proprie fila in estate, pagando la clausola di 20 milioni a lui intestata. Sempre nel post, tuttavia, viene sollevata una perplessità piuttosto inevitabile: siamo sicuri che l’attaccante francese, attualmente nel momento più luccicante della propria carriera, avrebbe piacere a partecipare ad un progetto in cui Harry Kane sembra dominare incontrastato il ruolo? L’attaccante inglese pare lasciare angusti spazi di manovra ai propri concorrenti in panchina e, di conseguenza, Guirassy potrebbe scegliere una piazza meno facoltosa, per assicurarsi la possibilità di lottare per il posto da titolare. La Roma, insieme al Milan, resta in agguato, pronta a corteggiare il francese già a partire dalle prossime settimane.