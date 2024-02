UFFICIALE, salta la Roma: si è operato al ginocchio

Ufficiale, salta la Roma: c’è la nota del club che spiega che il giocatore si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio

Dopo il pareggio contro il Feyenoord di ieri sera in Europa League – la gara di ritorno è prevista giovedì prossimo all’Olimpico con inizio alle 21 – la Roma adesso pensa al prossimo impegno in campionato contro il Frosinone di Di Francesco: match in programma allo Stirpe domenica pomeriggio con inizio alle 18.

I giallorossi in campionato vengono dalla sconfitta interna contro l’Inter, e devono sicuramente riprendere la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Anche perché Atalanta e Bologna stanno bene e continuano a spingere. Quindi alla Roma serve obbligatoriamente la vittoria contro una formazione che viene da un momento negativo. E che non potrà contare su diversi elementi.

Ufficiale, operazione per Bonifazi: salta la Roma

Uno di questi è Bonifazi. Si sapeva che non sarebbe stato a disposizione dell’ex tecnico giallorossi Di Francesco, ma il Frosinone attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale ha reso noto che il giocatore si è sottoposto ad un intervento chirurgico.

“Il Frosinone Calcio comunica che il giocatore Kevin Bonifazi, in seguito ad una lesione del menisco interno del ginocchio destro, è stato sottoposto in data odierna, presso la ‘Casa di Cura Villa Toniolo’ di Bologna ad intervento chirurgico in artroscopia di bonifica meniscale mediale. L’intervento è stato effettuato dal Dott. Lo Presti Mirco ed è perfettamente riuscito”. Non ci sono i tempi di recupero come potete leggere voi stessi, ma è evidente che Bonifazi, arrivato nel mercato di gennaio dal Bologna, ne avrà per un poco di tempo. E domenica pomeriggio non potrà essere in campo. Da parte nostra, comunque, un augurio di una pronta guarigione.