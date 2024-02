Calciomercato Roma, nuovo difensore in Serie A: 12 milioni

Calciomercato Roma, rinforzo in difesa dalla Serie A: occorrono circa 10 milioni di euro.

Numerose valutazioni contraddistingueranno il lavoro dei professionisti di Trigoria, in questa fase alle prese con decisioni di non poco conto relative all’apparecchiamento del futuro cammino del club dei Friedkin. Archiviata anzitempo la progettualità con Mourinho, importanti cambiamenti sono, dunque, previsti a partire dalla prossima estate, quando bisognerà cercare di ponderare la non semplice decisione relativa all’allenatore per i prossimi anni.

Molto, ovviamente, dipenderà dai risultati e dalle indicazioni che giungeranno dall’operato di De Rossi, cui bisognerà aggiungere possibili ingerenze di altro fattori, tra cui la presa di posizione del direttore sportivo, ad oggi non ancora presente nell’organigramma giallorosso e al centro delle attenzioni principali in casa Roma in queste prime settimane successive all’addio di Tiago Pinto. In un clima di incertezza per il futuro a gittata più ampia, dunque, è giusto non distogliere lo sguardo dal presente, maturando altresì una certa attenzione anche per possibili scenari da approfondire eventualmente in estate.

Calciomercato Roma, idea Baschirotto per la difesa

Alcune questioni contrattuali ed eventuali ingerenze legate all’ormai assodato addio di Mourinho potrebbero riflettersi anche sulle future scelte di mercato, in vista del quale i cambiamenti principali potrebbero riguardare soprattutto alcuni elementi. Tra i vari, non può essere dimenticata la coppia di giocatori in scadenza, Rui Patricio-Spinazzola, cui bisognerà aggiungere la vicenda riguardante la clausola di Dybala e la fine del prestito di Lukaku.

Tutto ciò, comunque, non fa passare in secondo piano le attenzioni anche sul fronte difensivo, che da un punto di vista quantitativo parrebbe preoccupare dopo il ripristino dello schieramento a quattro, al netto di dubbi e incertezze legate soprattutto a Chris Smalling. Dopo il lungo stop e un rapporto con la piazza leggermente lenitosi, non è da escludere un addio dell’inglese a fine campionato, con valutazioni destinate ad abbracciare anche la vicenda Llorente, ad oggi legato alla Roma solamente da un accordo di prestito sosttoscritto col Leeds.

Alla luce di tali scenari, dunque, non va ignorato quanto ricostruito da Calcionow, che parla di un possibile interesse della Roma per Federico Baschirotto del Lecce: un passaggio dal giallorosso salentino a quello capitolino comporterebbe, al giorno d’oggi, un esborso di circa 10-12 milioni di euro.