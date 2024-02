Addio Roma in anticipo: ultima chance in campo

L’addio alla Roma a fine stagione sembra già deciso, mentre spunta l’ultima chance in campo nelle prossime ore. Ecco le ultime sulle scelte di De Rossi in vista della trasferta a Frosinone.

Il mese di gennaio è stato all’insegna della rivoluzione in casa Roma. La società giallorossa, guidata dalla famiglia Friedkin, ha prima annunciato l’addio a Tiago Pinto al termine del mercato invernale, poi ha esonerato José Mourinho. In panchina è subentrato Daniele De Rossi, che ha firmato un contratto fino a giugno sulla panchina giallorossa. La sessione di calciomercato invernale poi ha mutato il volto della rosa a disposizione di DDR, che ha adottato da subito il passaggio alla difesa a quattro in campo.

Il cambio di modulo rappresenta senza dubbio il punto di rottura con le scelte del tecnico portoghese, che nelle ultime stagioni si è sempre affidato alla linea a tre davanti a Rui Patricio. A proposito dell’estremo difensore, nel segno della continuità con José Mourinho, De Rossi ha schierato in Europa League il secondo portiere, Mile Svilar. L’ex Benfica non ha steccato la sfida di andata in casa del Feyenoord, non h avuto colpe sul gol e si è fatto trovare reattivo nel finale di gara. La prestazione del numero 99, unita alle tante incertezze di Rui Patricio in questa stagione, hanno aperto nuove riflessioni sul ruolo di portiere titolare in casa giallorossa.

Roma, ultima chance per Rui Patricio: De Rossi lo rilancia a Frosinone

Il contratto di Rui Patricio è in scadenza di contratto con la Roma e l’addio a fine stagione appare scontato. L’estremo difensore lusitano però potrebbe perdere in anticipo anche i galloni da titolare, con le quotazioni di Mile Svilar in ascesa. In vista della trasferta odierna, in programma alle ore 18 in casa del Frosinone, De Rossi sembra orientato a rilanciare il portoghese dal primo minuto.

A scriverlo è l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, che sottolinea come per Rui Patricio la gara tra Frosinone e Roma rappresenti un’ultima chance per non perdere il posto da portiere titolare. L’ex Wolverhampton, in caso di nuova bocciatura, potrebbe salutare il campo prima dell’addio definitivo ai giallorossi.